La asesora presidencial Cecilia Nicolini estimó que el grueso de las vacunas desarrolladas en Rusia contra el coronavirus llegará al país durante febrero y señaló que "existe un retraso de dos o tres semanas" en la entrega de las dosis mientras en Moscú están ampliando "la capacidad de producción porque realmente los resultados de la Sputnik V han sido buenísimos".



La funcionaria dijo que a pesar "de las demoras, el acuerdo nos garantizó que sigan llegando vacunas para vacunar. Y cuando esa demora esté resuelta podremos recuperar el cronograma inicial, con el objetivo de que lleguen vacunas de manera considerable. Hoy esperamos que a mediados de febrero eso ya esté solventado".



Nicolini, quien participó de las negociaciones para adquirir las vacunas, señaló que el acuerdo firmado con el Fondo de Inversión Directa de Rusia prevé la adquisición "de un total de 15 millones de vacunas, que son 30 millones de dosis, para ser entregadas de diciembre a marzo".

"Se firmó un contrato, se estableció un cronograma que puede variar de acuerdo a la disponibilidad y a la capacidad de producción en un desafío tan complejo, lo que significa producir cientos de millones de dosis para el mundo entero. En ese esquema, las partes intentan cumplir su cuota al máximo", agregó en un reportaje con El Cohete a la Luna.



"El objetivo de que llegaran vacunas en diciembre realmente fue un esfuerzo humano de ambas partes para poder empezar a vacunar lo antes posible, sobre todo al personal de salud, de acuerdo a la planificación estratégica que planteó el Ministerio de Salud", explicó Nicolini.



Nicolini también remarcó la trascendencia de que las partidas de Sputnik "vayan llegando para no cortar con el programa de vacunación" , ya que la campaña para inmunizar al personal de la salud, planteó, "se desarrolla de acuerdo a la capacidad que el país va adquiriendo". Y subrayó: "Es importante entender que esto es un rompecabezas muy complejo".

"Sputnik V es una de las mejores vacunas con las que hoy contamos en el mercado, por los resultados de eficacia y también de seguridad. Entonces, se incrementa la demanda y aumenta la producción no sólo en Rusia sino también en muchos otros países. Esto implica desfasajes y demoras en la producción", agregó Nicolini.



En ese sentido, la funcionaria afirmó: "Como dijo el Fondo (de Inversión Directa de Rusia), Argentina es uno de los países prioritarios porque fuimos de los primeros que registraron la vacuna, estuvimos en diálogo y trabajamos de manera muy estrecha con todos los científicos de Gamaleya y con la Anmat para avanzar en la autorización".



"Hemos hecho de puente y acercado información a otros países. Gamaleya es un laboratorio muy pequeño, no es una gran farmacéutica ni una multinacional, y está siendo apoyada por el Fondo Ruso de Inversión Directa para realizarla y comercializar, lo cual tiene un curva de aprendizaje", añadió.

Nicolini dijo que el Fondo ruso "no tiene representantes en todos los países" y en ese marco explicó el viaje que ella realizó a Moscú junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. "Entrevistamos a los desarrolladores, buscamos saber cómo era la estructura del Fondo (de inversiones ruso), cómo comercializaban. Necesitábamos conocer todas las piezas para poder cerrar un acuerdo complejo", precisó.



"A partir de allí compartimos información con muchos otros mandatarios y países de América Latina, e incluso en la última llamada que tuvo el Presidente (Alberto Fernández) el lunes pasado con Angela Merkel. Merkel habló con (el presidente ruso Vladimir) Putin una semana antes. Y ella quiso hablar con el Presidente esta semana para saber más sobre esta vacuna (por la Sputnik)", confió.



Asimismo, Nicolini recordó que "en el caso de Sputnik V son dos componentes diferentes. Primero hay que dar uno y luego el otro. Por eso dividimos el envío de componentes para no tener que estar también en la conservación, que significa también erogación. La recomendación de la segunda dosis es que se dé a partir del día 21, eso no significa que tiene que ser ese día, sino que es a partir de ese día".