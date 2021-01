A raíz de una serie de publicaciones con información falsa que comenzaron a circular por las redes sociales el último fin de semana, el Ministerio de Salud compartió que sólo el 1 por ciento de las personas que recibieron la vacuna Sputnik V presentó algún evento adverso.

Los mensajes que proliferaron en WhatsApp, Twitter y Facebook difundían que médicos vacunados sufrieron neumopatías, fiebre, sarpullido y hasta muertes.

"Realmente me parece que lo que están haciendo está lindando con lo criminal. Mentir sobre un producto que es único efectivo que tenemos para combatir a esta pandemia creo que es éticamente muy reprobable y cuasi criminal", sostuvo el infectólogo Daniel Pryluka en diálogo con cronica.com.ar.

.

"Haber inventado, como lo hiceron este fin de semana, que gente fallecía porque se aplicó la vacuna es muy procupante. Habría que averiguar quiénes son los que lo están haciendo", planteó el médico.

A se vez, Pryluka subrayó que "la vacuna es segura". Y agregó que "existen efectos adversos tales como fiebre, dolor musculares y de articulaciones, como con cualquiero otra vacuna, pero se van tomando un paracetal o ibuprofeno".

.

Según datos oficiales, solamente el 1 por ciento de los vacunados tuvo reacciones adversas y en un 99,3 por ciento de los casos fueron leves o moderadas.

A través de un hilo de Twitter, el ministro de Salud, Ginés González García aclaró que a días del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina "se han registrado 32.103 dosis de vacuna Sputnik V aplicadas en personal de salud de todo el país".

Solamente el 1% de los vacunados tuvo reacciones adversas y en un 99,3% de los casos fueron leves o moderadas".

En ese sentido, informó que como resultado de la aplicación, hasta el momento, "únicamente se ha reportado un 1 por ciento de ESAVI (eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización)".

Como resultado de la aplicación, al momento, únicamente se ha reportado un 1% de ESAVI (eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización). — Gines González García (@ginesggarcia) January 2, 2021

De acuerdo a la información brindada por el ministro, de los 317 casos reportados, "el 99,3 por ciento se clasificó como leves o moderados, y la presencia de fiebre, cefalea o dolor muscular, como síntoma único o combinados, representó el 80 por ciento del total de los eventos reportados".

"Recordemos además, que en caso de iniciarse estos síntomas aparecen dentro de las 6 horas de aplicada la vacuna, y desaparecen transcurridas 24-48 horas", concluyó el ministro.

En la misma línea, el vocero de la Sociedad Argentina de Infectología indicó que "hubo algunos eventos adversos que varian de acuerdo a los informes".

.

"También es cierto que algunos hospitales son más proactivos en la busca de los mismos y otros sólo reciben información si el paciente lo denuncia. Pero no hubo un sólo caso de un evento adverso grave por la vacunación", agregó.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también se sumó a desmentir las noticias falsas que circularon en torno a la Sputnik V, al alertar sobre el inicio de "una campaña de fake news e instalación del miedo" que busca -aseguró- "desprestigiar" el plan nacional de vacunación contra la Covid-19, por lo que exhortó a utilizar "información oficial sobre los efectos adversos que reportan los síntomas habituales de cualquier vacuna".

Por otra parte, Pryluka se refirió a la pendiente autorización del ANMAT para la aplicación de la Sputnik V en personas mayores de 60 años. El ministerio de Salud Ruso ya lo autorizó y acá aún están estudiando que la población de ese rango etario "tenga la misma capacidad de respuesta inmunologica". "Yo soy uno de los damnificados porque soy mayor de 60 y todavía no me puedo vacunar, pero me gustaría vacunar", subrayó

"A partir de la información de la aprobación y la que surge día a día, la Sputnik V es una vacuna segura", destacó Pryluka.

.

Diferencias entre evento adverso y efecto adverso

Otra de las dudas que surgieron en los últimos días fue la diferenciacion de los términos eventos y efectos adversos. El especialista explicó que "en términos prácticos es un sinonimo".

"Cuando ocurre un evento se estudia si son vinculados o no a la vacunación. Por ejemplo, una persona se vacuna, se sube a su auto, choca y se muere. ¿Tuvo que ver la vacuna? No", graficó.

Y continuó: "O alguien dirá tuvo mucho dolor en el brazo, no pudo maniobar y chocó. Bueno ahí hay que investigar si ese evento es un efecto adverso de la vacuna. Eso hay que documentarlo y demostralo, y recién ahí se puede hablar de un efecto adverso. Por eso se habla más de eventos adversos".

En la misma línea sostuvo que "alguien puede tomar un médicamento y al otro día tener un infarto y eso no quiere decir que lo provocó el medicamento". "Por eso cuando se hacen los estudios de prueba se informan como eventos adverso y luego se analizan si tiene relación o no", precisó.