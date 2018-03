Empleados se manifestaron tras la indignante decisión.

Una mujer fue despedida de su trabajo en el sector de limpieza de la estación de Moreno por faltar en reiteradas ocasiones porque su marido la golpeaba. Trabajadores de la línea Sarmiento se manifestaron y realizaron un paro reclamando la reincorporación de la joven.

El delegado ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero manifestó a Crónica TV que la mujer estuvo 8 meses durante tratamiento psicológico y están "preocupados" porque en su casa está el marido.

Gisela Herrera, madre de cuatro hijos, fue despedida de su trabajo por faltar por sufrir lesiones en su rostro, de parte de su marido. "Me echaron por no poder ir a trabajar por sufrir violencia de género, tengo cuatro chicos y estoy desesperada pidiendo apoyo para que me vuelvan a reincorporar al trabajo", manifestó.

La afectaba trabajaba hace seis años en el sector de limpieza de la estación Moreno del ferrocarril Sarmiento y sufre violencia de género desde 2016.