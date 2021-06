Quedó demostrado que no hace falta pertenecer a la asociación de defensa de los derechos de los animales para empatizar con las criaturas. Hay humanos que no toleran el matrato animal y sienten la necesidad de hacer algo al respecto. Esta vez, le tocó a una mujer cuyo novio abandonó a su perro en la calle por no ser de raza. Al enterarse, quedó afectada por la actitud de su pareja y decidió pagarle con la misma moneda o incluso una peor: lo dejó tirado en medio de un descampado como lección.

El perro se llamaba Navy y había sido su mascota por unos años hasta que un día dejó de quererlo porque no era de raza. Y lo peor de todo, no le contó a su novia la verdad sino que fingió que el animal se había escapado. Pero el acto no quedó impune. Ella tuvo sus sospechas y no se iba a quedar de brazos cruzados.

Mediante engaños, llevó al muchacho con los ojos vendados a un paseo en auto con la excusa de tenerle preparada una sorpresa. En el punto cúlmine, lo dejó abandonado y filmó toda la situación con el celular. Y para darle más sabor a la venganza, el video lo publicó en las redes y se hizo viral en cuestión de horas. El castigo fue completo.

Como frutilla del postre, mientras tenía los ojos vendados, lo hicieron mostrar unos carteles en donde admitía su culpa: "Abandoné al perro de mi novia por no ser de raza, pero mi mejor amigo me delató y se lo confesó a mi novia, y ahora sufriré las consecuencias". Al cabo de unos minutos, la joven empezó a contar lo mucho que extrañaba desde que se había extraviado Navy y que sabía que él, su novio, siempre había querido un perro de raza.

De hecho, tras ser llevado a aquel descampado con los ojos cerrados, el pensaba que la sorpresa era precisamente un cachorrito de raza. Entonces, le pidió que contara hasta 15 para quitarse la venda y, cuando pudo ver, su novia estaba dentro del coche con Navy. "Ay, ¡lo encontraste, amor!", le dijo el hombre fingiendo que se alegraba por ver al perro. Ahí la chica le contó que sabía que había hecho y el hombre entró en desesperación.

"Navy es parte de la familia y eso no se le hace a nadie. Eres un asco de persona, no hay explicación. Lo mismo que sintió Navy lo vas a sentir tú", le dijo su ya ex novia. "No vas a explicar nada, me queda muy claro el tipo de persona que eres. Ahora tú vas a vivir lo mismo que vivió Navy". Después, dejaron al hombre abandonado en medio de la nada y la relación llegó a su fin.

