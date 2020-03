A partir de este viernes, el servicio de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá abiertas sólo estaciones cabeceras y de combinación, como una de las medidas del Gobierno porteño para prevenir el contagio de coronavirus ( Orthocoronavirinae).

Esta medida fue confirmada por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa que brindó el pasado martes. El objetivo es disminuir la circulación de pasajeros en ese transporte, en el cual sólo podrán viajar sentados desde el viernes.

¿Cuáles estaciones seguirán abiertas?

Línea A (Perú-San Pedrito ): Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito (Plaza de Mayo, en tanto, cerrada por obras).

Perú, Lima, Plaza Miserere, Primera Junta, San José de Flores y San Pedrito (Plaza de Mayo, en tanto, cerrada por obras). Línea B ( Leandro N. Alem-Juan Manuel de Rosas): Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroze y Juan Manuel de Rosas.

Leandro N. Alem, Carlos Pellegrini, Pueyrredón, Medrano, Federico Lacroze y Juan Manuel de Rosas. Línea C (Constitución-Retiro): Retiro, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia y Constitución.

Retiro, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia y Constitución. Línea D (Catedral-Congreso de Tucumán ): Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza/Miguel Abuelo, Juramento y Congreso de Tucumán.

Catedral, 9 de Julio, Facultad de Medicina, Pueyrredón, Palermo, Ministro Carranza/Miguel Abuelo, Juramento y Congreso de Tucumán. Línea E (Retiro-Plaza de los Virreyes): Retiro, Correo Central, Bolívar, Independencia, Jujuy, Avenida La Plata y Plaza de los Virreyes.

Línea H (Facultad de Derecho/Julieta Lanteri-Hospitales): Facultad de Derecho, Santa Fe/Carlos Jaúregui, Corrientes, Once/30 de diciembre, Humberto 1º, Caseros y Hospitales.

"(El lunes pasado) el subte bajó el 50%. Eso es una buena noticia porque el transporte público es clave. Necesitamos que la gente no viaje si no es imprescindible. Los que tienen que ir a trabajar sí, por eso mantenemos el transporte público abierto. Gente que tiene que llegar a su trabajo, pero reduciéndolo al mínimo para aquellos que no es imprescindible. Cuanta menos gente viaje, mejor", afirmó Rodríguez Larreta.

En la misma sintonía, el Gobierno nacional anunció el pasado martes que no podrán viajar pasajeros parados en colectivos y trenes a partir de este viernes.