El mundo del espectáculo recibió una conmocionante noticia la mañana del viernes: Susana Giménez, ícono de la televisión argentina, fue internada por coronavirus. La querida conductora dió postivo este miércoles, y desde entonces su condición se agravó.

Ángel De Brito compartió detalles de la situación en su programa Los ángeles de la mañana: “Contrario a lo que decían, hace tres días que venía con un cuadro complicado. Muy cansada, en la cama sin moverse, con muchos dolores en el cuerpo y alta temperatura”, explicó el conductor.

La mujer de 77 años sufre además de condiciones agravantes ante el ataque del virus. Como resaltó De Brito, Giménez es exfumadora y siempre tuvo problemas en los bronquios. Más preocupantemente, la rubia sufre una neumonía unilateral en el pulmón izquierdo.

En el cierre del programa, la panelista Pía Show habló de la posibilidad de un traslado: “Ya hablaron y se comunicaron con el Otamendi, están hablando por un tema de la obra social, la verdad es que está bien, les pidieron que estuvieran preparados por las dudas”.

La palabra de los médicos

El Sanatorio Cantergil, ubicado en el Departamento de Maldonado, Punta del Este

Giménez se encuentra internada en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de Punta del Este desde ayer a la noche, y el personal médico del centro asistencial afirmó hoy que se encuentra "estable".

“Ingresó estable, con todos los parámetros hemodinámicos normales, una leve insuficiencia respiratoria y sin otros signos generales, ni de patología Covid”, informó la doctora Claudia Volonté, presidenta de la Comisión Directiva del hospital. Según informó el diario uruguayo El País, la especialista confirmó que Giménez no tuvo fiebre y los dolores articulares que sufría “desaparecieron rápidamente”.

Hasta ahora la mujer de 77 años no ingresó al área de cuidados intensivos ni necesitó la asistencia de respiradores, aunque sí utilizó una mascarilla de oxígeno. Los profesionales del hospital opinan que la paciente “puede evolucionar favorablemente”.

Doctoras del Sanatorio afirmaron que Susana Giménez “está muy bien y no tiene ningún otro elemento de severidad”.

La conductora ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer durante su estadía en Uruguay, donde vive desde principios de 2020. Su hija, Mercedes Sarrabayrouse, también fue hisopada y dio positivo de la Covid-19.

Habló Patricio Giménez, hermano de Susana

Patricio Giménez rompió el silencio sobre el estado de su hermana.

La impactante noticia causó grandes reacciones entre las personalidades del espectáculo. Marcelo Tinelli se dirigió a la famosa en su cuenta de Twitter, donde envió sus cariños: “Mucha fuerza y todo mi amor, Susana querida”. Patricio, hermano de Susana, también comentó en las últimas horas sobre la situación de su familiar.

En sus historias de Instagram, el músico agradeció los buenos deseos y el interés por el bienestar de Susana, pero pidió un poco de espacio: "Les pido que por favor no me llamen ni me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia".

“Susana está bien, es normal que entre el día 6 y el 8 sea en los que la tos molesta más, están haciéndole todos los estudios que le tienen que hacer. Está contenta, está bien, así que quédense tranquilos que Susana está cuidada”, expresó Patricio.