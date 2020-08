La cartera explicó que, si a un usuario que es trabajador esencial y está en condiciones de viajar en transporte público y se le suspende la tarjeta por error, podrá realizar el reclamo a SUBE a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp.



Vencido el término de la suspensión o finalizado el período de aislamiento, lo que ocurra primero, la tarjeta SUBE se reactivará de forma automática, mientras que el saldo no se perderá mientras se extienda la sanción.



Aquellos usuarios que realicen tareas esenciales deberán ingresar en www.argentina.gob.ar/circular para tramitar su permiso de circulación y registrar el número de su tarjeta SUBE.



Quienes no sepan el número de su tarjeta, podrán ingresar en Mi SUBE desde la web www.argentina.gob.ar/SUBE o también en la app Carga SUBE y en el caso de no tener un celular compatible con la app, se podrá contactar a SUBE a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp.