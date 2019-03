Por Graciela Moreno

@gracielmoreno

"Tengo una deuda de tarjetas de crédito de dos millones de pesos, tuve que sacar una hipoteca", confesó el reconocido director y dramaturgo Pepe Cibrián. Si bien su deuda es demasiado alta, muchos argentinos tienen el mismo problema, están endeudados con las tarjetas de crédito y no saben qué hacer.

El economista Nicolás Litvinoff, director de Estudinero.net, dio a Crónica recomendaciones para evitar llegar a esos extremos. En épocas de alta inflación, tasas altas, falta de financiación es muy común recurrir a las tarjetas como una prolongación del sueldo. Muchos advierten tardíamente que esa solución a corto plazo es un grave problema a futuro.

"Gasté $10.000, pagué el pago mínimo de $500 y refinancio. Al mes siguiente, mi interés mensual ronda el 10%, o sea que en vez de deber los $9.500 que pensaba, ya debo $10.400. Si el segundo mes vuelvo a hacer el pago mínimo, al tercer mes mi deuda será de $12.000, y así sucesivamente", ejemplificó Litvinoff.

"Tiene que ver con un tema emocional, a veces se cae en la compra compulsiva y es un autoengaño", advierte Litvinoff. El consejo es analizar bien la imperiosa necesidad del gasto. El pago mínimo en general ronda entre el 4 o 5% del gasto total, pero cuando se elige esta forma hay que mirar la sigla CFT que aparece en el resumen, que es el Costo Financiero Total y hoy ronda el 140% anual.

Litvinoff ejemplifica: "Gasté $10.000, pagué el pago mínimo de $500 y refinancio. Al mes siguiente, mi interés mensual ronda el 10%, o sea que en vez de deber los $9.500 que pensaba, ya debo $10.400. Si el segundo mes vuelvo a hacer el pago mínimo, al tercer mes mi deuda será de $12.000, y así sucesivamente".

Así es como la deuda va creciendo y la gente paga, la deuda no baja, crece. Lo que se paga como porcentaje del gasto siempre es inferior a la tasa de interés que hoy cobran los bancos emisores. Cuando ya no se puede pagar, bloquean las tarjetas, pasan al Veraz, luego embargan los sueldos y no se puede abrir ninguna cuenta en un banco.

Sobre retirar dinero en efectivo con la tarjeta de crédito, Litvinoff explicó: "En las extracciones por cajero con tarjetas de créditos no existe el pago mínimo del 4%, la tarjeta exige que se salde el 100% de la extracción. Si gasto $10.000 y extraigo $3.000, el pago mínimo no será de $520 (el 4% de $1.300) sino de $3.400".