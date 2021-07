Aldana Ronel es astróloga y dialogó con cronica.com.ar sobre las consultas en pandemia, las investigaciones policiales y sacó una carta para cada signo.

-¿Aumentaron las consultas con la pandemia?

-Puedo decir que sí, esta pandemia abrió nuevas posibilidades y el Modo Virtual fue una de ellas, y eso permitió y permite que lleguen a consulta personas que de otro modo no hubieran llegado, quizá nunca, a mi consultorio, en este momento atiendo Almas de todo el interior del país y del exterior, gracias al modo cibernético.

-¿Se acercó gente que nunca lo habia hecho?

-La perdida de control de determinadas situaciones totalmente inesperadas, como esta pandemia, genera desesperación, miedo, incertidumbre y eso hace que personas que nunca antes se hubieran permitido abrirse a diferentes métodos para consultar “el futuro” hoy lo hagan. De todos modos en este presente hay una apertura que celebro en relación al mundo esotérico, si bien sigue habiendo cierto prejuicio por falta de conocimiento, la palabra Bruja ya empezó a desenmarañarse de la señora fea y mala de los cuentos.

.

- ¿Cuánto se cumple de una predicción?

-Yo abordo las lecturas en Modo Evolutivo, mas que predictivo, pero si es cierto que por lo general, muchas personas quieren saber “que va a pasar” entonces me dispongo a interpretar hasta 6 meses hacia adelante, máximo un año, con la conciencia de que “El Tarot indica no determina” y que el ser tiene la posibilidad de aplicar el libre albedrío. En mis predicciones, te diría que tengo un alto porcentaje de acierto comprobable, por lecturas que hecho en Vivo por ejemplo, mas todas las personas que a diario me van dando sus devoluciones de consultas anteriores.

-¿Cuáles son los temas sobre lo que mas se consulta en este contexto?

-Hacía uno o dos años, antes que atravesemos esta epidemia, ya había cambiado el orden de prioridades en las preguntas, se venia sintiendo cierta inseguridad laboral y desde marzo del 2020 el tema principal se potencio en el trabajo, la economía, y la salud.

-¿Preguntan por la salud?

-Yo les sugiero ir al médico por salud! Les digo: hay personas que han estudiado años para darte un diagnostico de salud, al Tarot le preguntamos otras cosas! si bien cada “Arcano” (carta) representa algo especifico en salud física, mental y sexual, les advierto que puedo orientarlas pero no doy diagnostico.

-¿Qué pasa con el amor?

-¡La pregunta del millón! Yo diría que le pasa a los humanos a la hora de establecer vínculos, para mi EL Amor es la energía mas poderosa del Universo, y pertenezco a una generación donde el conceptos del término “Amor”, no es el de este presente, venimos con mandatos muy marcados, y es tiempo de romperlos y liberarnos de esas creencias respecto a esos conceptos. Desde la mirada astrológica, estamos en la Era de Acuario, y Acuario rige la Libertad, el desapego, la conciencia de “aquí y ahora” pero la palabra “libertad” en el amor, la asociamos al No respeto y sin embargo el AMOR SIN LIBERTAD no podría fluir. Las aves vuelan juntas y a la par si estan libres, atadas no podrían volar y solo se lastimarían. Hay mucha gente sola y otras con miedo atroz a la soledad, ese es “EL” motivo de consulta, seres que negocian su Paz a cambio de no estar “solas” y van cayendo en la peor de las sensaciones: “sentirse solas estando acompañadas” Suelo decirles: AMATE FUERTE, experimenta el Amor en vos y con vos, solo así, podrás compartir la Sabiduría de Amar a otro y vivenciar la reciprocidad a la hora de dejar fluir esta energía de conciencia inteligente.

.

-¿Se puede hacer tarot por zoom?

-Claro que si! La lectura fluye si el consultante y el terapeuta, tarotista o tarólogo conectan, estén en presencia física o virtual.

-¿Preguntaste al Tarot cuando se termina la pandemia?

-Es una pregunta recurrente en clase con mis alumnos, la verdad que lo que muestran las lecturas es que si bien en unos meses viene cierto alivio, aun falta atravesar un trecho mas. Esto en cierto modo es la nueva normalidad. Los cuidados van a seguir formando parte.

-Vos viviste de cerca el covid, en esos momentos ¿en quién creías?

-Lamentablemente lo viví de cerca y lo viví en el cuerpo, a mamá y a mí, nos internaron con horas de diferencia, tristemente ella no salió con vida, este virus diabólico a muchas familias nos deja una marca irreversible de dolor. Pero soy una mujer de absoluta Fé, crecí en un seno católico practicante, suelo decir que soy católica de formación, pagana por elección, así que en ese momento me entregue a Dios, a Jesús a la Madre María, a los Ángeles, y a los rezos de mucha gente que me acompaño y sostuvo, recibí incalculable Amor. (todo lo que no pertenezca a libros bíblicos se considera Pagano, soy una pagana cristiana )

-¿Te han consultado por casos de desaparición de personas?

-Me han consultado muchos tipos de casos, incluso casos mediáticos, por lo general, periodistas, abogados e investigadores, consultan para orientarse.

-¿Y en casos policiales?

-Me encantaría guiar en casos policiales, yo estoy al servicio, vivo al servicio. El tarot es un servicio que guia, aclara, orienta, sana.

-¿Salimos mejores o peores de esto?

-Eso depende del compromiso de conciencia de cada SER, esta pandemia es una invitación a salir de individualismo, a vivenciarnos en hermandad, en unión, a mirar mas allá del propio ombligo, a comprender que “Somos Uno” es la oportunidad de “despertar conciencia” y sabemos que todos tenemos tiempos diferentes. El trabajo de quien ya esta en proceso de evolución es justamente empatizar con quien todavía no consiguió despertar. Entonces yo cambiaria tu pregunta a si salimos “despiertos o seguiremos dormidos”.

Que aporte hizo para cada signo la LUNA Nueva del 9 de julio

Para Aries: El Carro

ARIES: luz verde para avanzar en lo que se propongan, se avecinan cambios, nuevas oportunidades y esos cambios pueden comenzar en el hogar, momento propicio para planear mudanzas. estarán mas cerca de su árbol, de su familia. A lo largo del mes se irán sintiendo cada vez mas enérgicos. EL CARRO les dice: toma las riendas de tu vida, emprende tu viaje con decisión y coraj. y no te distraigas.

Para Tauro: el Juicio

TAURO . llegan noticias! EL JUICIO les dice: algo sale a la luz y es momento de replantearse situaciones. Pueden sentir cierta tensión. Es un buen momento para hablar, exponer ideas . en claro pensamiento y sentir.

Para Geminis: la Emperatriz

GEMINIS: se abren puertas y llega la abundancia a sus vidas! Momento de pragmar proyectos, LA EMPERATRIZ los impulsa a sacar adelante esas ideas super creativas que los caracteriza y a expandir la materia!

Para Cáncer: la sacerdotisa

CÁNCER: van a estar mas emocionales que nunca, refloreciendo emociones que tenían bien guardadas. viene un cambio en el estilo de vida y toman fuerzas los proyectos personales, LA SACERDOTISA les dice: en este momento no es bueno tomar decisiones apresuradas, tomate tu tiempo para evaluar y elaborar los cambios radicales que se acercan.

Para Leo: la Muerte

LEO : finales, culminaciones y giros de 180° LA MUERTE les anuncia una depuración, una limpieza radical del ambiente, personas, vínculos, vienen procesos de cierres necesarios para reponer el Brillo y la fuerza que los caracteriza.

Para Virgo: La Luna

VIRGO: van a liberar toda esa carga emocional que les proporcionaba cierta falta de claridad, LA LUNA les dice: es preciso estar mas atentos a las personas que te rodean, podrían acercarse oportunistas o con malas intenciones. Presta especial atención a tu cuerpo físico.

Para Libra: El Emperador

LIBRA : buen momento para negociar nuevos puestos de trabajo: EL EMPERADOR dice: no distraigas tu enfoque del propósito, hoy tiempo de expandir tu economía, de mirar hacia adelante y centrarte en el objetivo.

Para Escorpio: El Papa

ESCORPIO: momento de planificar hacia donde se dirige la energía, van a estar con ganas de iniciar o retomar estudios, de activar la propia sabiduría, EL PAPA les dice: concientiza tu palabra, tus juicios, no te enredes en habladurías ajenas, mantene el equilibrio para conservar la paz. Déjate asesorar, permitite escuchar a quien habla con sabiduría.

Para Sagitario: El Mundo

SAGITARIO: recobran nuevas fuerzas y comienzan a tener el panorama mas claro, excelente momento para avanzar hacia ese cambio, a esa nueva energía que el destino les esta proponiendo. EL MUNDO dice: algo llego a su fin para dar comienzo a un nuevo ciclo lleno de prosperidad y evolución.” Tu lo mereces”

Para Capricornio: los enamorados

CAPRICORNIO: acuerdos, negociaciones, diálogos, armonía y toma de importantes resoluciones, mucha energía puesta en temas de parejas, vínculos afectivos o socios. Crecimiento profesional para las lindas cabritas. LOS ENAMORADOS les dice: toma las decisiones con el corazón, dale crédito a los que sentís, no todo es mente, tené en cuenta al otro, y confía en las leyes universales.

Para Acuario: El Ermitaño

ACUARIO: se acercan tránsitos tensos que pueden complicar los planes, e. tiempo de autoanálisis, necesidad de adentrarse en el mundo del silencio para reordenarse y planificar los meses siguientes. EL ERMITAÑO les dice: llegar es tan importante como retirarse, tomar distancia para renovar y potenciar energía.

Para Piscis: La Estrella

Piscis: en asuntos financieros van a necesita poner máxima atención, podrían embarullarse en esta área. Pero lo mas lindo para los amados peces es que se enciende y potencia la luz de la creatividad y llegan nuevos romances! LA ESTRELLA les dice: tiempo de disfrutar y expresarte con total libertad, de permitirte Ser quien de veras queres Ser. Confía en tu sentir y camina hacia lo nuevo sin mirar atrás.