Si la intención de Alejandro Fantino era devolverle la épica y el show al fútbol, pareciera ser que en cierto punto lo logró. El lunes, el conductor que trabaja para la cadena ESPN concretó la entrevista que querían todos los medios y periodistas deportivos: el mano a mano con Lionel Scaloni, el director técnico de la selección argentina de fútbol.

La entrevista ya tuvo su toque distinto desde el comienzo cuando Fantino le entregó a Scaloni una espada y un casco espartano, en clara alusión a qué luchó como un gladiador para obtener la Copa América nada más, ni nada menos que el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. "No están acostumbrados en el mundo del deporte a que se le entregue al técnico argentino un casco espartano y una espada", dijo, en forma de broma, el conductor del programa FShow.

Fantino mostrándoles a Scaloni las armas de Esparta.

En ese sentido, el periodista comentó que en el fútbol el condimento del espectáculo es "cada vez más grande", incluso con "los juegos, 'las plays' y todo eso", que lo "han llevado a algo netamente espectacular".

"Yo le intenté agregar épica, que es lo que había perdido. Y la gente se empezó a enganchar con la Scaloneta y empezó a hablar de Leónidas, el pujatense… Esa analogía estuvo buena, me divirtió", explicó Fantino en el programa "Esto no es Hollywood", conducido por Fernanda

Iglesias en Mucha Radio.

Fantino contó que el casco lo trajo de Grecia y destacó que se trata de una copia del casco de Leónidas, de la película 300, al igual que las espadas, que son copias de las armas reales usadas en la antigüedad.

"Pesan 400 y pico de gramos, tienen un filo que pasás el dedo y te cortan. Le regalé una espada a Scaloni y se la llevó en el auto", aseguró el conductor televisivo, quien detalló que Luego su pasión por la historia viene de una serie que emitía ATC cunado él era chico, que se llamaba "Erase una vez el hombre".

En el programa "pasaban por diferentes etapas de la Humanidad y creo que eso fue lo que me hizo conectar. Viene por ahí mi conexión con todo lo histórico. El tema es cómo lo llevás a la tele. Tenés que hacer la locura que hice yo anoche. Y la gente lo banca, le gusta, no se quiere quedar con la sacralidad del periodismo deportivo típico que no juega a esas cosas", confesó Fantino.

El que es Scaloni le hizo a Fantino y él no atendió

A pesar de su "originalidad" y extravagancia a la hora de presentar su programa de periodismo deportivo, esa no fue la causa por la que Scaloni decidió asistir al ciclo de Fantino. El entrenador de la selección mayor aceptó darle la entrevista al ex Animales Sueltos porque "le debía una".

"Yo estaba en mi casa, almorzando con mi novia y me apareció un llamado de un 0034. Digo: ‘¿quién carajo es?’ Era un teléfono de España y yo no atendí porque estaba almorzando. Entonces me pone un mensaje: ‘Atendeme bolu..., soy el pujatense’. Lo atiendo y me dice: ‘Che, Ale, ¿Querés que hagamos algo? Te debo una visita’. Y ahí arreglamos"; contó el conductor.

Fantino explicó que en los comienzos de Scaloni como entrenador, los dos habían pactado una entrevista. Sin embargo, justo la noche en la que iba a realizarse el mano a mano, el periodista deportivo dijo que "voló todo por el aire en el canal".

Resulta que en ESPN habían preparado un "informe sangriento contra la AFA", describió Fantino. "Entonces le dije: ‘Mirá, no vengas porque es para quilombo, te va a traer problemas a vos. Y listo", explicó.

"Yo sabía que le iba a ir bien, porque el fútbol te lo quieren presentar como una ciencia astronómica, pero es muy simple. Lo que pasa es que, si el periodismo deportivo te muestra la realidad, o la gente se da cuenta que esto es más simple de lo que se pinta, se pierde la magia y se pierde el ‘me necesitan a mí para analizar fútbol’. Ya se veía que este equipo jugaba bien", concluyó Fantino.