La presidenta del Colegio de Médicos de Rosario, Ángela Prigione, aseguró este miércoles que el sistema de salud está "tensionado" en esa ciudad del sur santafesino ya que se registra un nivel "altísimo" de contagios de coronavirus, por lo que sugirió hacer "restricciones selectivas" en los lugares más vulnerables.



"El nivel de contagios es altísimo", alertó la médica que integra el equipo de expertos que asesora al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y advirtió que el personal de la salud "está muy cansado, con estrés físico y mental".



En las últimas horas se registraron 2.928 nuevos casos positivos de Covid-19, de los cuales 1.375 residen en Rosario, según el reporte del Ministerio de Salud provincial que marcó un récord de fallecidos en las últimas 24 horas con 65 muertos, de los cuales 49 vivían en la mencionada ciudad.

No obstante, la médica aclaró: " No vimos morir a nadie por falta de atención o por no tener una cama, pero los recursos humanos están agotados, hay muchos contagios, están exigidos, los equipos hacen horas extras y doble guardias".



En declaraciones a Radio2-Rosario, Prigione manifestó que las autoridades del Gobierno de Santa Fe "miran con atención el día a día" y consideró que de seguir al "límite" la situación deberían imponerse más "restricciones".

"Si hacemos restricciones muy estrictas y no se controla es peor", dijo y sugirió en cambio "hacer restricciones selectivas por edades y por lugares más vulnerables".



"Los valores del día de ayer (por el martes) son escalofriantes, algo de botón rojo hay que imponer", sostuvo Prigione.