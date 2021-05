El coronavirus no da tregua, en Argentina y en el mundo, donde día a día se conocen nuevas muertes a causa de esta enfermedad, tanto de personas que son adultos mayores como también de gente más joven.

Hace pocas horas llegó desde India la confirmación de la muerte por Covid-19 del actor, compositor y director de coro y orquesta argentino Santiago Lusardi, con 41 años de edad y una larga trayectoria artística que lo hizo recorrer el mundo.

El pasado 1° de mayo, el artista realizó un posteo en el que describió con un conmovedor mensaje cómo estaba transitando la enfermedad y su pelea por no dar el brazo a torcer frente a un panorama cada vez más sombrío en relación a su estado de salud.

El artista tuvo una larga trayectoria alrededor del mundo como músico y actor (El diario de Sevilla)

"Ahora sí en pie de guerra. Para aquellos que no lo saben aún, llevo 12 días internado por COVID, con una fuerte neumonía, en un pequeño hospital en el sur de Goa, India. Como os imagináis no ha sido fácil, la soledad, las incertidumbres, los dolores y la lucha diaria por respirar, y todo ello siendo testigo de como este país al que tanto amo está sufriendo devastado por los dolores de esta pandemia, todo ello ha hecho de esta una experiencia muy dura", comenzó Lusardi en su publicación.

Sobre esta línea, el músico destacó que se encontraba "luchando en el caos y "sostenido gracias al cariño de tantos que me quieren y acompañan y encarnan conmigo este transitar. Sé que muchos lloráis y sufrís conmigo, que sepáis que el universo os pagará por vuestra compasión con creces, y yo con mi vida".

.

"Siempre he creído que somos porque nos han amado gratuitamente desde que nacimos, y es precisamente ese amor el que nos ha construido y preparado para hacer frente a la pequeñas pascuas de nuestra vida", agregó.

Lusardi además sostuvo que "con tanto que la vida me ha dado siempre, lo mucho que me han amado, y los inconmensurables gestos de amor, regalos , personas, y la inmensa ternura que he recibido en mi vida no puedo mas que dar gracias, y reconocer que tengo el corazón repleto de gratitud para pelear esta batalla y la que venga".

"Aunque duela, y aunque esté soplando un vendaval en mi pulmones , yo esto aquí en pie de guerra, sí, débil, pero sin miedo a luchar. Aún queda mucha lucha dar, y tengo sangre en las manos, ¡pero sé que de acá salgo a vivir!", cerró el músico, en una carta repleta de sentimiento, en donde pudo transmitir toda su fuerza a pesar del doloroso momento por el que atravesaba.

.

Lusardi publicó más de 30 álbumes como intérprete y director musical de coros, sinfónicas, óperas y conciertos, además de brindar más de 400 shows por el mundo y participó de importantes festivales.

Además, en India fue director del Coro de la Universidad de Goa, presidió la cátedra de Música Occidental en dicha unidad académica y se doctoró en Estética y Filosofía Budista.

Por su parte, en Bolivia dirigió la Orquesta San José de Chiquitos y luego, en España, estudió Dirección de Coro y Doctorado en Música en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, integró el Coro de la Universidad de Sevilla y creó su propio grupo: el Coro de Cámara de Sevilla.

La publicación de la Asociación Argentina de Actores para despedir a Santiago Lusardi

El artista fue despedido además en las redes por la Asociación Argentina de Actores, que lamentó su muerte.