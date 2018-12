Un hombre con dificultades motrices murió este jueves en la localidad bonaerense La Plata al ser embestido por una formación ferroviaria en el cruce de 1 y 32.



El accidente sucedió durante esta jornada a primeras horas de la mañana, cuando la victima que se disponía a cruzar no advirtió la llegada de la formación, y al hacerlo intentó apurarse pero no pudo evitar el impacto.



"Aún no pudimos identificarlo, pero todo indicaría que fue un accidente" informó una fuente policial, quien agregó que según testigos "el hombre se apuró para cruzar pero no pudo evitar el impacto".

En el caso tomó intervención personal de la comisaría Segunda y la UFI de Delitos Culposos en turno. Todavía no se determinó si el hombre se descompensó o se intentó suicidar.