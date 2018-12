Un numeroso grupo de militantes de los movimientos sociales Barrios de Pie y el Polo Obrero se concentraron este miércoles en cercanías del Ministerio de Desarrollo Social, emplazado en el barrio porteño de Constitución, en reclamo por mejoras en los planes de empleo y un bono de fin de año, bajo el lema: “Por una Navidad si. hambre, contra el ajuste y por trabajo genuino”.



Allí, los manifestantes amenazan con acampar en el lugar si los efectivos de la Policía de la Ciudad no los dejan avanzar y si no son recibidos por un representante nacional.



De esta manera, y ya siendo una columna de manifestantes unificada, luego de dos encuentros previos (uno de ellos en el Obelisco) de los diferentes militantes, estos fueron interceptados por los uniformados en la esquina de la calle Lima y la avenida Juan de Garay, situación por la que no lograron avanzar hasta la sede de la cartera encabezada por Carolina Stanley.



En un comunicado, los manifestantes indicaron: "Reclamamos trabajo genuino, la apertura inmediata de los programas sociales y la universalización de los mismo para termina con los pactos de Stanley y los punteros, un bono de fin de año de $4.000 para los desocupados y el aumento de los montos (que en diciembre llegará a $6.000, menos de la mitad de un salario de hambre)".