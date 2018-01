[AHORA]

La gendarmería amenaza con reprimir la protesta de los 120 despedidos del Hospital Posadas en el Acceso Oeste. pic.twitter.com/ZWybegJrz7 — Barricada ★ TV (@barricadatv) 23 de enero de 2018

El presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), Fernando Corsiglia, anunció un cese de actividades este martes en rechazo del despido de “122 trabajadores” del Hospital Posadas de El Palomar, en la localidad bonaerense de Morón, y que depende de la Nación.

La medida de fuerza, que comenzó a las cero horas de hoy, es convocada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (Cicop) y la Federación del sector (Fesprosa).

"No somos delincuentes, no tenemos armas, es el pueblo que lucha por sus derechos”, señaló la dirigente de linea fundadora Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, ante la Gendarmería presente en el lugar.



Pero, además, la Cicop reclamó “la falta de convocatoria a paritaria” por parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y advirtió que “la negociación paritaria” que encaren este año “deberá tener como perspectiva una verdadera recomposición” de sus salarios, a través de un comunicado difundido este martes.



Según la Cicop, “los 80 hospitales bonaerenses y los centros de salud realizarán mañana una jornada provincial de lucha” en apoyo al paro de 24 horas del Hospital Posadas, decidido luego de que “amparados por un fallo de la justicia de San Martín, cesantearan a 17 de los 23 delegados y delegadas del gremio y 55 enfermeros y enfermeras”.



"Los despidos en el hospital más grande de Argentina revisten una gravedad inusitada”, dijo el Cicop en el comunicado.



El Cicop denuncia “la afectación del servicio de salud” y “el deterioro del funcionamiento de áreas críticas que requieren de conocimiento y experiencia” y dice que no se tiene en cuenta la “trayectoria” de los trabajadores “con años de tarea en ese lugar”, al tiempo que pide la “reincorporación de los trabajadores despedidos”.

Paralelamente al paro de 24 horas, los trabajadores implementaron una jornada nacional de lucha con diferentes acciones en los 600 hospitales del país.



En tanto, la protesta de los trabajadores llevada a cabo con cortes en la colectora de acceso Oeste se vio interrumpida por el avance de Gendarmería.