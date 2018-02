El cuerpo de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin fue sometido a una autopsia para determinar la causa de su muerte. El estudio comenzó a las 18:00 y finalizó pasadas las 21:00.

Sobre los resultados, todavía no hay datos precisos, debido a que primero se le informará al juez de la causa, Gabriel Ghirlanda. Los peritos de ambas partes ya no están en la morgue. El cuerpo todavía no se ha retirado del lugar, ya que la fiscalía tiene que dar la autorización del traslado.

(FABIÁN RAMELLA - DIARIO CRÓNICA)

La causa es "homicidio culposo", y la familia fue la que radicó la denuncia en la comisaría N°23 de la Policía de la Ciudad. La periodista había ingresado al Sanatorio de la Trinidad por dolores estomacales, que derivaron a la realización de un endoscopía de rutina. Durante la realización del estudio, la ex conductora de Arriba Argentinos falleció.