Por Florencia Bombini

@florbombini

Eran las ocho de la noche del lunes cuando sonó el timbre de la casa de Benjamín en William Morris ( Hurlingham). El nene, que padece cáncer de huesos y tiene sólo siete años, está acostumbrado a recibir visitas, por lo que la situación no le había llamado la atención para nada.

Sin embargo, cuando ingresó Carlos Tevez por la puerta, junto a su hermano, la cara del pequeño se transformó. Se dibujó una sonrisa de oreja a oreja y sus ojos se llenaron de lágrimas. El yeso que lleva en la cadera producto de una fractura no le permite levantarse de la cama, pero se las rebuscó para abrazar a su ídolo, al que estuvo esperando conocer desde que tiene uso de razón.

En la edición del domingo, Crónica había dado a conocer la historia de Benjamín y su deseo de conocer al Apache, publicación que se sumó a la gran campaña que realizaron familiares y amigos que hicieron que el sueño fuese posible. El encuentro se dio semanas después de que los médicos del Hospital Posadas advirtieran que no hay nada más para hacer contra la enfermedad, que se propagó y comenzará a afectar a otros órganos.

Sin embargo, esta triste historia quedó atrás cuando Tevez dijo presente y se quedó al lado de Benja, hablando durante media hora. "¿Sabes qué? Vos sos mi ídolo", le dijo el nene, mientras que el jugador respondió "No, vos sos mi ídolo", en una de las emocionantes situaciones que recordó su papá, Ramón Aguirre, y que las compartió con este medio. "Le dijo que si hacía un gol contra Alianza Lima (juega este miércoles), se lo iba a dedicar", agregó.

El Apache "tuvo un gesto bárbaro, mostró una humildad increíble. Le regaló una camiseta de Boca firmada y se puso a disposición para lo que necesitemos", señaló el hombre, aún emocionado. Y destacó que Benja "estaba sorprendido y shockeado. Lo miraba, no lo podía creer. Lo abrazaba y no podía parar de llorar".

Por su parte, Daniela, una amiga de la familia, fue la que recibió el llamado del hermano del jugador para poder concretar el encuentro. Cuando llegaron, recordó la joven, "Carlos me pidió disculpas por no haber venido antes, me dijo que no usa las redes sociales y no se había enterado de la historia de Benja".

El nene de siete años padece cáncer de huesos, enfermedad que fue diagnosticada en 2016. Por tal motivo, sufrió la amputación de su pierna derecha y hace unas semanas se fracturó la cadera, por lo que estuvo con yeso hasta el lunes. "Se lo sacaron pero está muy dolorido", señaló su papá.

Una cuenta pendiente

Benjamín aún tiene un sueño por cumplir. A sus siete años, quiere conocer la playa, por lo que su familia se puso en campaña para poder lograrlo. "Lo queremos llevar a Villa Gesell", relató el padre, quien asegura sentir un "dolor en el alma" por la delicada situación que están atravesando. Aunque el lunes por la noche la sonrisa de Benjamín hizo que todo fuera felicidad.