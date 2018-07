#SegundaEdición | Siguen buscando a Melanie. La familia está angustiada. Hablamos con la tía. pic.twitter.com/fG9Ck0hfJ5 — Crónica TV (@CronicaTV) 9 de julio de 2018

En diálogo con, la tía debrindó detalles de la situación, tras la desaparición de su sobrina: "Tenemos sentimientos encontrados, todo la información que recibimos que ella entre y sale de la facultad, es nuevo para nosotros. Si se conocía con un chico o salía con otro chico, es toda información que encontramos a través de la desaparición. No sabíamos que ella salía con chicos. No estábamos al tanto de ninguna relación".Natalia, hermana de, el papá Melany recordó que "Ni nosotros, ni la mamá. Ella estas relaciones amorosas no se las contó a nadie, ni a su mamá".En tanto, recordó que la madre de la joven desaparecida no está presente en la búsqueda, debido a un problema de salud que se habría agravado con esta situación."Preguntale a sus hijos si sabe el 100% de lo que hace, a donde va. Vicios y otras cuestiones, no se tiene 19 años, quien no tiene una erupción de hormonas y conoce a un chico. Ahora las redes sociales, no se que se yo" sostuvo conmocionada Natalia, ante la desesperante situación.