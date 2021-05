Este martes, una mujer convocó a Crónica HD con un pedido muy especial: encontrar un nuevo hogar para sus mascotas. Es que según contó ante las cámaras, su marido está enfermo y ya no puede vivir con las más de 20 mascotas que ella adoptó.

"Mi marido está con cáncer y tengo que retirar los animales de la casa. Necesito buscarles lugar. Tengo que elegir entre ellos y la salud de mi marido", pidió Elizabeth mientras mostraba las casitas que les hizo a sus gatos en los árboles.

"Los crié de mamadera, no los puedo matar. Son todos de la calle. He mandado mensajes a la familia de él y no me responden. No sé si está en la casa del hijo o de la hermana. Ellos quieren que saque a los animales".

Además de la enfermedad de su marido, tiene un conflicto con su familia política. "Esta casa era de mis suegros. La compramos por $20 mil a los hermanos. No hicimos los papeles porque mi marido confiaba en ellos, pero ahora me quieren correr después de 40 años viviendo acá", agregó la mujer.

Cuchas y carpas de todos materiales y tamaños recorren el patio del matrimonio. "Tenía tiempo hasta hoy para ubicarlos. No estaba dispuesta a regalarlos, pero si los van a cuidar, con todo el dolor de mi alma se los entrego. Es por la salud de mi marido", explicó Elizabeth entre lágrimas.

Quien pueda adoptar alguno de los animales, se puede acercar a Unamuno 3576 en la mencionada localidad bonaerense de Castelar o comunicarse al 1569598111.

Así la mujer donó a sus animales en Crónica HD