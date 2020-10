Una argentina que padece cáncer se hizo viral en TikTok por compartir videos, sobre increíbles tips de maquillaje y lipsyncing (simulación de canto), en la red social. La historia de la usuaria Leticia_fighter -luchadora en inglés- comenzó cuando emigró a España para hacerse una cirugía de estómago y la situación se complicó, hasta que finalmente le diagnosticaron con la enfermedad ya mencionada, mediante una tomografía computada.

La mujer vivió hasta los 18 años en el país y viajó a España para realizarse una operación de rutina, pero la herida se le infectó y tras una serie de complicaciones, descubrieron que tenía cáncer.

“A partir de ahí empecé a luchar contra el cáncer y desde entonces tuve 7 metástasis; es decir, que se me fue expandiendo por distintas partes del cuerpo. Superé 85 tumores y ahora tuve otra metástasis y me dijeron que tenía ‘incontables tumores en todo el cuerpo’”, expresó Leticia en diálogo con el medio cordobés Cadena 3.

Luego de las malas noticias sobre el estado de su salud, la joven encontró consuelo en la red social TikTok, donde ya cuenta con una nutrida comunidad de seguidores, que ya son más de 300 mil, que la alientan día a día a seguir haciendo lo que ama, que es maquillar y cantar.

“Me volqué a Tik Tok, donde encuentro mucho cariño en toda la gente de ahí y me siento útil enseñando maquillaje, que es lo que me gusta hacer, además de cantar”, quien reflexionó que aunque las personas no "tengan pelos y no tengan cejas, se pueden poner guapos y sentirse bien" de igual forma que alguien sano. "Estar bien exteriormente, hace sentir mejor interiormente”, aseguró Leticia.

Según afirmó en un video de la red social, Leticia tiene ahora un cáncer de cerebro extendido en todo el cuerpo y destacó que a pesar de tal enfermedad, está viva.

También graba videos de apoyo a otras personas con cáncer y les aconseja siempre "llevar bien en alto" la alopecia, que es la caída del cabello a causa de la quimioterapia. Leticia sostiene que hay que desbordar alegría y no estar tristes, en caso de estar situación de salud.