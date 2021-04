María Esther Brianthe, de 19 años, madre de una beba de siete meses, es buscada por la Policía desde hace ocho días tras desaparecer de su casa en el barrio porteño de La Boca y luego de haber denunciado a su pareja por violencia de género. "No se la puede haber tragado la tierra. Estoy desesperada", contó la mamá de la joven a cronica.com.ar.

La familia de María Esther no tiene novedades desde el 30 de marzo. Su madre, Paola Rojas, detalló que se enteró de la desaparición de la joven por allegados de ella, ya que la actual pareja de su hija y padre de su nieto, de 35 años, "no hizo la denuncia".

"Según él, María Esther abandonó la casa en la madrugada del sábado 3 de abril, cerca de la 1.30. Al parecer, su pareja le encontró mensajes en su celular con otro chico, eso generó una discusión y ella se fue sin celular ni DNI", explicó la mujer, al tiempo que agregó: "De lo único que hablaba ella es de su bebé. Me llama mucho la atención que se haya ido sin su hija".

De acuerdo a lo que le contó la Policía a Rojas, las cámaras de la zona "no tomaron cuando (la joven) salió de la casa ni caminando en las cercanías". "No se ve nada en las imágenes sobre ella. No se la puede haber tragado la tierra", sostuvo a este medio.

María Esther es de Río Negro y se había ido a vivir a Buenos Aires con su padre hace dos años, donde conoció a su actual pareja y con quien convive en un domicilio ubicado en Palos al 400, en el barrio porteño de La Boca.

Al darse cuenta que su yerno no radicó la denuncia, la madre decidió hacerlo en la localidad de General Fernández Oro, en Río Negro, desde donde llamó a todas las comisarias porteñas cercanas para dar el paradero de su hija. "En una de ellas me avisaron que mi hija había hecho una denuncia por violencia doméstica el 10 de marzo pasado", dijo la madre.

Y sumó: "Estoy recaudando dinero con familiares y amigos para poder viajar a Buenos Aires y moverme. Estoy desesperada".

María Esther Brianthe tiene 19 años, mide 1,60 mts de alto, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición, ella vestía campera negra, pantalón jean blanco y zapatillas negras.