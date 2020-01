El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud ( OMS) finalmente decidió no declarar el estado de emergencia sanitaria mundial por el brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV, aunque anunció que creará una misión interdisciplinaria de seguimiento de la evolución del virus. En Argentina, en tanto, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta epidemiológico con el fin de elevar el nivel de vigilancia de los equipos de salud del país y brindar recomendaciones a los viajeros.

De acuerdo con los datos de la OMS el origen del brote en China aún es materia de investigación. El primer reporte de casos del nuevo virus 2019-nCoV data del 31 de diciembre de 2019. Desde ese momento, y hasta la fecha, el cuadro de situación es el siguiente:

-26 víctimas fatales.

-887 casos confirmados y diagnosticados en China

-Casos registrados fuera del foco de contagio en Wuhan: Tailandia, Japón, Hong Kong, el municipio de Taipei, Macao, los Estados Unidos y Corea.

-20 millones de personas en cuarentena con el fin de evitar la propagación del virus.

Coronavirus, en microscopio.

Lo real es que no es mucho lo que se sabe respecto del origen del virus. "Todavía hay muchas cosas que no sabemos. No conocemos la fuente de este virus, no entendemos con qué facilidad se propaga y no entendemos completamente sus características clínicas o su gravedad", sostuvo en conferencia de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.En efecto, todo indica que el foco de contagio reside en el mercado mayorista de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan dado que el virus se transmite, en principio, de animales a personas. Sin embargo, ya se sabe que el nCoV puede contagiarse de persona a persona. Aún así, el documento emitido por la cartera de Salud local advierte que "la evidencia actual sugiere que la transmisión de persona a persona es limitada".

"El brote es Wuhan corresponde a una cepa que hasta el momento no se había visto", explica la doctora Ana Putruelle (M.N 55966), Jefa de la división de Neumonología del Hospital de Clínicas y profesora de la Facultad de Medicina de la UBA. "Se encuentra dentro del séptimo tipo conocido del coronavirus. Los coronavirus reciben este nombre por la forma que adoptan cuando son vistos en el microscopio. Son virus que tienen particular aceptación en las vías respiratorias superiores y sus síntomas pueden ser leves o severos.Desde un resfrío a una neumonía", advierte.

Los coronavirus reciben ese nombre por la forma que adoptan cuando son vistos en microscopio. Tienen particular aceptación en las vías respiratorias superiores y sun síntomas pueden ser leves o severos".

En ese sentido, Putruelle explica que dentro de los siete subtipos de coronavirus cuatro provocan síntomas leves y el resto más complicados. En el caso del nCoV "los antivirales actuales parecen no servir -advierte la especialista y continúa- entonces se realizan tratamientos sintomáticos, es decir, se administra oxígeno, antitérmicos, analgésicos. Justamente por tratarse de un virus, los antibióticos no funcionan".

Medidas de prevención

La OMS consideró que el estatus de emergencia sólo era aplicable en China, aunque, advirtió, el riesgo de brote del nCoV era alto a nivel regional y mundial. En esa línea también se inscribe el documento de la cartera de Salud. "Si bien este es un evento internacional relevante, según la información actual, el riesgo inmediato para la población argentina se considera bajo", advierte el Alerta Epidemiológica.

"Lo fundamental es estar atentos y lograr un diagnóstico rápido. En ese sentido, el ministerio de Salud ya ha emitido varios comunicados con medidas preventivas. En los aeropuertos, por ejemplo, se están haciendo controles de temperatura a los pasajeros", indica la especialista.

Coronavirus: entre las medidas de prevención, el uso de barbijos.

Ante la menor sospecha de contagio el comunicado del Ministerio recomienda pruebas de laboratorio -del tracto respiratorio bajo, incluyendo esputo, lavado broncoalveolar y aspirado traqueal-."Es necesario estar atentos a los pacientes con tos, dificultad para respirar, dolores musculares y cuadros de insuficiencia respiratoria", explica Putruelle y concluye: "Hay que tomar esta información con seriedad y no con locura".