Ángel Vásquez es un nene de cuatro años que nació con una malformación en su rostro. Actualmente el pequeño está internado en el Hospital Garrahan y ahora su familia necesita ayuda para pagar los gastos del tratamiento médico y además su estadía en la Ciudad de Buenos Aires.

La familia Vásquez es de la provincia de San Luis. Hace pocos meses se trasladaron a la Ciudad de Buenos para realizarle los tratamientos médicos que precisa el pequeño de 4 años. Pero desde su llegada a la capital, la situación de la familia se complicó. Incluso la poca ayuda que recibían, ya no la tienen.

“Nosotros estamos pidiendo la reincorporación del plan. A mi señora en octubre del año pasado dejaron de pagarle el plan y a mí este mes cuando fui a al cajero encontré con que no tenía nada y cuando es así es porque te dan la baja del `plan solidario`”, señaló Leo, papa de Ángel, a Crónica HD.

El plan solidario que otorga el Ministerio de Salud de San Luis, les era útil para solventar los gastos de los tratamientos en la provincia pero una vez que tuvieron que tratar al nene en el Garrahan, se quedaron sin el plan provincial.

“yo llamé y me dijeron que porque estábamos en Buenos Aires y como teníamos el número de teléfono con 011 de acá de Buenos Aires, nos dijeron que fue por ese motivo pero a nosotros nos derivaron de allá para acá”, explicó Vásquez.

La estadía en Buenos Aires cada vez se ha vuelta más dificultosa. Los gastos del tratamiento de Ángel y el costo del alquiler de una habitación para los padres y el otro hijo de la pareja en el barrio de Pompeya, les genera un gasto que ya no logran pagar y también se les complica el horario.

“Teníamos el plan y con la pensión de ángel y yo salgo a repartir pedidos en una bicicleta que me prestaron. Con eso más o menos pero cuando ángel está internado a mí se me complica porque tengo a mí otro nene de 6, que está acá con nosotros. Se me complica mucho salir de trabajo y una niñera no puedo pagar por qué sería trabajar para pagarle a una niñera”, indicó.

Para ayudar a Ángel y a su familia, se lo puede hacer por medio de una cuenta del Banco Superville CBU: 0270101720026608020042