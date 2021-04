Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus los empleados de cementerios, cocherías y velatorios son considerados esenciales. Su trabajo en medio de la dramática situación sanitaria que atraviesa la Argentina los expone permanentemente al virus. Los trabajadores del gremio reclaman ante esta situación, ser vacunados de forma urgente, por lo que este viernes realizarán un paro en todo el país.

"Nuestro trabajo es ingrato por la función que cumplen los trabajadores. Retirar cadáveres de la morgue, de las clinicas y sanatorios, es aún más desagradable del que puede cumplir un enfermero o un doctor que tratan a las personas con vida. Nosotros los tenemos que considerar fallecidos", dijo en exclusiva a crónica.com.ar, Domingo Petrecca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios, Cocherías y Crematorios de la República Argentina (SOECRA).

Si bien el secretario del gremio aseguró que no pretenden que se desplace a ningún trabajador por ninguno de su gremio, quieren "estar entre los trabajadores vacunados".

#SOECRA #COVID19 #VACUNA Personal de Cementerios, Cocherias y Velatorios liderado por Domingo Petrecca avisa: Si no reciben la vacuna no retiraran los cuerpos de fallecidos por el virus. "Seremos inflexibles", dijo el secretario gremial, Salvador Valentehttps://t.co/3iLUpjZbUh pic.twitter.com/2StfFTAIno — CRÓNICA SINDICAL (@CronicaSindicaL) April 16, 2021

"Estamos trabajando día por medio y los mayores de 60 años no están trabajando", explicó Petrecca sobre la situación actual del desarrollo de sus tareas.

Los trabajadores de los cementerios, cocherías y funerarias reclaman ser vacunados de forma urgente y es por eso que este viernes harán un paro en todo el país como medida de fuerza.

"Por primera vez han comprendido hasta los emprssarios la necesidad de que en forma conjunta tenemos que realizar esta protesta", aseguró Petrecca.

"Queremos defender el trabajo y a los trabajdores. También a los empresarios, porque sin ellos no podríamos realizar nuestra tarea", dijo.

Petrecca, aseguró que si prometen que los trabajadores, que realizan una tarea esencial, van a ser vacunados, "se levantará la medida de fuerza".

El paro de los trabajadores de cementerios, cocherías y velatorios comenzará este viernes a las 00:00. (Gentileza La Izquierda Diario)

Tanto los trabajadores de cementerios, como los de las cocherías y los velatorios, jamás detuvieron su trabajo desde el día uno de la pandemia. Petrecca asegura que desde que comenzó el plan de vacunación en la Argentina contra el Covid-19, han hecho varios reclamos para que sean incluídos junto al resto de los trabajadores considerados esenciales.

"Hemos recibido alguna propuesta de que en cuanto tengan la vacuna se van a ocupar de darnos la preferencia también a nosotros, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Estamos esperando la promesa incumplida", expresó.

El paro como medida de fuerza se llevará adelante este viernes a partir de las 00 horas, y será de todos los trabajadores de cementerios, como de cocherías y funerarias.

.

"Ojalá alguien venga y nos de una solución, y una promesa realizable. No es agradable tomar esta medida de fuerza, no es nuestra intención tomar una medida de estas características. Pero no tenemos otra herramienta y no nos queda otro camino", aseguró.

"Que los ministros tomen consciencia de cuál es la gravedad del problema", concluyó Domingo Petrecca, en diálogo con este medio.