Corte parcial de acceso a la planta. (Captura TV)

Un grupo de trabajadores de la ex Kraft Foods (Mondelez Argentina) protesta esta mañana en el acceso a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Victoria, partido de San Fernando, en rechazo a la eliminación de una línea de producción, el despido de un empleado y retiros voluntarios, en el marco de un paro que realizan desde el domingo.



Los manifestantes cortan desde las 6 la calle Uruguay al 3.900, en el Acceso Tigre, y según indicó Camilo Mones, ex delegado de Pepsico e integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), la protesta "se repetirá a las 14 y a las 22".



"Las protestas y el paro son en reclamo de las condiciones laborales y la baja de producción de una línea, en particular de chicles Beldent, que ya fue reemplazada por importaciones provenientes de Brasil", contó Mones.



También contó que se produjo "un despido acompañado de invitaciones a retiros voluntarios que los trabajadores no quieren aceptar porque no tienen a dónde ir y no quieren perder su fuente laboral".



En la actualidad se desempeñan en la planta de Victoria un total de 800 trabajadores y según los empleados "las condiciones laborales empeoraron sustancialmente el último año así como las intimidaciones, especialmente del personal de seguridad que cachea a los trabajadores al ingreso y al egreso de la planta".



En el mismo sentido denunciaron que "la multinacional norteamericana, con el objetivo de amedrentar a los trabajadores y su comisión interna que votaron democráticamente la medida de paro ejerciendo su derecho constitucional de huelga, contrató este personal ajeno a la seguridad habitual de la planta, actuando como verdaderos patovicas que incluso agredieron físicamente a los delegados".

Mondelez ex Kraft/Foods pone miembros de una empresa de seguridad para agredir a los delegados y amedrentar a los trabajadores que solo quieren hacer asamblea y ejercer su derecho al paro para defender un compañero injustamente despedido pic.twitter.com/S4P6yCfNfg — Marcela Soler (@PTSPrensa) 15 de mayo de 2018



Esta situación fue la que derivó en el primer despido, que según denuncian los trabajadores, "se trata de un empleado que hacía 10 años que trabajaba en la fábrica y que fue echado por una discusión con un personal de este tipo".



En la planta, que fue adquirida por Kraf, Stani y Terrabussi, se producen en la actualidad las marcas Beldent, Wolls (caramelos), Mantecol, Bazuca, y otros caramelos, chicles, chocolates y chupetines.