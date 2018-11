Bronca. Cientos de familias quedarán sin un ingreso.



Con pancartas, cánticos y objetos que caracterizan al shopping del barrio porteño de Recoleta, (ofrece en su mayoría muebles y artículos de decoración para el hogar), trabajadores y vecinos de la zona cortaron, desde las 9 AM, avenida del Libertador a la altura de Pueyrredón, en protesta por los despidos que se llevarán a cabo a partir del próximo domingo 18 de noviembre, cuando el centro comercial baje sus persianas.



Luego de 25 años, cierra sus puertas el shopping Buenos Aires Design ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Más de 700 familias quedarán sin trabajo. El cierre afecta a los 70 locales del shopping de diseño, y a los restaurantes y bares, entre los cuales figura el Hard Rock.



Lo que sucede, es que vence la concesión otorgada a Emprendimientos Recoleta S.A., cuyo accionista mayoritario es IRSA -la desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elsztain- dueña de los principales shoppings del país, como Alto Palermo, Abasto y Dot. Si bien en octubre, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura el texto de una ley que daría en concesión por 15 años, prorrogable por 5 años más, la ley preveía que el actual concesionario extienda la continuidad de los usos por un plazo de al menos 18 meses, hasta tanto el predio sea adjudicado nuevamente. Pero para que se transforme en ley necesita pasar por una audiencia pública -no vinculante- y una segunda lectura en el recinto, algo que recién está previsto para enero.



Desde que se trató en la Legislatura, las autoridades de IRSA y el Gobierno de la Ciudad, buscaban acercar posiciones para continuar con el shopping abierto hasta tanto se licite. Sin embargo, no hubo acuerdo y el shopping cerrará sus puertas. De los 70 locales originales, más de 15 habían cerrado en los últimos meses.