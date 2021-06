Martín Mariano Campilongo, conocido como Campi, participó de PH: Podemos Hablar, el ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff, y llenó el estudio de risas. Pero una anécdota brilló más que las otras en la edición del pasado sábado: la vez que casi se pelea con Ricky Martin.

Sucedió hace ya varios años, cuando "Campi" trabajaba en Videomatch. El programa humorístico producido y presentado por Marcelo Tinelli se preparaba para recibir al cantante en la apertura de un nuevo ciclo, y el conductor envió a Campi junto a José María Listorti a la ciudad de Nueva York para realizar la entrevista.

.

Una vez que tocaron tierra estadounidense se hospedaron en un hotel para esperar el contacto con el músico. Fue entonces cuando la cosa se complicó: "Estábamos encerrados en un hotel esperando el llamado. Nos decían 'mañana llama' y pasaron cuatro días hasta que nos dicen que nos estaba esperando", contó Campilongo por la pantalla de Telefe.

A pesar del retraso, el intérprete había viajado miles de kilómetros para hacer su trabajo y tenía toda intención de cumplir. Ya en el lugar de la entrevista y listos para grabar, Campi planeaba darle al segmento el típico humor del programa a través de Jorge, su conocido personaje. Desafortunadamente, Martin no estaba de acuerdo con la idea:

El cantante puertorriqueño participó en varias ocasiones del ciclo humorístico de Tinelli en los años 90.

“Ricky lo mira al productor, le habla el secreto y luego viene él a hablarme: ´Va a hacer la nota, pero vos no', me dice. ´Hace cuatro días que estoy esperando acá', le respondí. ¡La voy a hacer! Él no quería hacer humor", relató el comediante, quien intentó hablar con dicho productor para seguir adelante con la entrevista.

Volviendo más increíble el insólito momento, tras unos minutos de insistencia el mismo Ricky Martin se acercó a Campi para convencerlo de retirarse. "Se empezó a poner brava la cosa", reveló entre risas, recordando que el boricua parecía listo para golpearlo. "Al final se hizo la nota, pero sin mí", terminó Campi la increíble anécdota.

A pesar de recordar el momento con humor para el programa de Kusnetzoff, la situación para Campi fue aún más frustrante ya que perdió tiempo que podría haber pasado con su novia. El ahora esposo de Denise Dumas estaba de novio con una mujer española, con quien entabló una relación a larga distancia. Sumando a su desesperación, el viaje que se alargó más de lo planeado impidió que el humorista recibiera a su pareja, quien había viajado a la Argentina para encontrarse con él.

El duro momento de Campi por el Covid

El ex panelista de Showmatch sufrió dos grandes pérdidas en los primeros meses del 2021, consecuencia de la pandemia por el coronavirus: tanto su padre como su padrastro sucumbieron al virus. “Se fueron con el covid… Charly se estaba recuperando y se fue, y mi padre se empezó a deprimir mucho con el encierro. Empezó a agarrarle un montón de cosas”, compartió en el programa digital Pampita Online: “En cuestión de una semana, se fueron los dos. Terrible".

Campi afirmó agradecido que llegaron a darles un entierro completo, rodeado de familia, pero su tiempo de duelo tuvo que esperar: “Yo me tengo que ocupar de mi familia y no puedo estar a los gritos como me pedía mi corazón. Entonces bueno, va un poco por dentro todo. Ya será momento… Un dolor tan grande da miedo“.

El intérprete de 52 años recibió hace pocos días su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Compartió contento el suceso en sus historias de Instagram, donde este miércoles agregó una desafortunada actualización: registró 38.5° de fiebre luego de recibir la inyección. "Me volteo la astrazeneca!" comentó irónico en la red social.

A pesar del difícil momento, Campi recibió el apoyo de su familia y hoy continúa haciendo reír al público argentino. Desde 2020 que el humorista participa del programa Flor de Equipo, conducido por Florencia Peña, en calidad de panelista e imitador. Aunque Ricky Martin no supo apreciar el humor de Jorge, el querido personaje interpretado por Campi continúa brillando en la pantalla de Telefe.