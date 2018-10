El Tribunal Oral Federal 4 dará a conocer este miércoles el veredicto en el juicio contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido por la Tragedia de Once.



Por el caso, ya fueron condenadas 21 personas, entre ellas, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el empresario Claudio Cirigliano.



Las querellas y la Fiscalía pidieron que De Vido fuera condenado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte.



El fiscal Juan García Elorrio solicitó 9 años de prisión para el ex ministro de Planificación, mientras que la Oficina Anticorrupción pidió 10.



Una de las querellas requirió 10 años de cárcel, en tanto que la otra, que no lo acusó por el delito de estrago, pretende 4 años y medio de prisión por administración fraudulenta.



En julio pasado, De Vido responsabilizó al maquinista Marcos Córdoba, condenado a 3 años y 7 meses de prisión, por no haber frenado el tren a tiempo.