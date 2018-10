Una joven de 16 años falleció tras caer desde un noveno piso por el hueco de un ascensor en el edificio donde vivía, en el barrio porteño de Belgrano. El caso, que quedó caratulado como "muerte dudosa" revivió la polémica en torno a los controles de los elevadores, todo esto mientras avanza la iniciativa del gobierno de la ciudad de espaciar los chequeos nuevos para bajar el costo de las expensas.

El sábado, cerca de las 20, Zoe Ulrich cayó sobre el techo del elevador desde el noveno piso y, según fuentes de la policía, se constató que la puerta estaba abierta. Aunque la causa fue caratulada como "muerte dudosa" y avanza una investigación a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional 60, todo parece indicar que la tragedia se produjo porque la puerta se abrió por alguna falla.

La última inspección al ascensor del edificio, ubicado en Olazábal y Superí, fue el 15 de octubre, es decir, hace 15 días. La Justicia constató que la empresa encargada de la misma fue Ascensores Rose SRL, que tiene su sede en la avenida Triunvirato 2951. "De este caso puntual sabemos que hubo una remodelación reciente, aunque las cerraduras, que deben controlarse en forma mensual, eran antiguas, por lo que hace más fácil que se produzca una falla", dijo Andres Pozzo, vocero de la Federación de Asociaciones y Cámara de Ascensores de la República Argentina (Facara).

Se supone que en el ascensor falló uno de esos dispositivos, que deberían destrabarse sólo cuando la cabina llega al piso. Allí debería accionarse el mecanismo que permite abrir la puerta. También trascendió que, tras las pericias posteriores, otras puertas también fallaron, por lo que los dos ascensores del edificio quedaron fuera de servicio.

Según datos oficiales, en lo que va del año hubo 139 denuncias por fallas que derivaron en 10 clausuras. El trágico suceso tuvo lugar 48 horas después que un ascensor de un establecimiento en Callao al 500 se precipitara al vacío desde un noveno piso también. En aquella oportunidad, tres vecinos resultaron heridos con lesiones leves.

Desde Facara sostuvieron que los máximos responsables en estos tipos de sucesos son la empresa conservadora y su representante técnico. Posteriormente, la administración y el usuario. No obstante, el vocero Pozzo destacó que "lo fundamental es un personal capacitado para que trabaje con los tiempos adecuados y poder seguir los protocolos de seguridad adecuados".

"No hay señalización en las puertas, las cuales no deben abrirse, y la cabina ni siquiera moverse. Pero los técnicos, para ahorrar tiempo, no toman los recaudos necesarios", concluyó.