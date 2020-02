Cuando la ANMAT retira algún producto del mercado cumple con informar a la población para advertirla ante potenciales peligros en la ingesta o en la manipulación. A veces, se trata de partidas en mal estado o con errores en su elaboración que podrían resultar fatales. Pero también hay ocasiones en las que el retiro del mercado de los productos, tiene que ver con un error de información.

En ese sentido, la marca Saborísimo S.A emitió un comunicado de prensa para tranquilizar a la población especificando que su producto, Mini Tapitas Fachita´s "no está prohibido ni para la comercialización, la producción ni el consumo". En efecto, asegura que se trató de la omisión de un dato en su etiquetado que podría afectar no al total de la población si no a quienes, dentro de ella, podrían ser alérgicos a alguno de sus componentes.

El comunicado de prensa en el que la empresa asegura que el producto no fue prohibido.

"La empresa está etiquetando nuevamente los paquetes", continúa el comunicado que especifica claramente que sólo los potenciales alérgicos al maní, la leche o la soja, podrían haber sufrido algún tipo de reacción ante el eventual consumo del producto.