Después de más de 10 horas de asamblea, pilotos, personal de tierra, técnicos aeronáuticos y personal aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, culminaron la reunión, originada por el reclamó de un reajuste paritario, y comenzaron a normalizar el servicio y la atención a pasajeros en los diferentes aeropuertos del país.



De esta manera, los gremios reclamaron el pago de la totalidad de los salarios y la reapertura de las paritarias, que según los trabajadores les es negada por la empresa.



En total, 234 vuelos de Aerolíneas Argentinas debieron ser cancelados este jueves por diferentes asambleas de trabajadores de la citada empresa en distintos aeropuertos del país, situación que afectó a más de 10 mil pasajeros.



La protesta por reclamos salariales, que protagonizan los gremios de pilotos (APLA y UALA), así como el personal de tierra agrupado en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA), se realizó debido a que la empresa les niega un reajuste paritario.



En medio de este conflicto, Marcelo Cantón, vocero de la aerolínea, manifestó que los sindicatos buscan "generar este caos" y agregó que es un hecho "político más que de un reclamo gremial".



Además, indicó que el reclamo llevado a cabo por los gremios es "ilegal" e "ilógica", porque "no fue declarado como medida de fuerza". "No hay un reclamo salarial serio y concreto" dijo y agregó que la rubrica a la que representa solicitó la intervención de la Secretaría de Trabajo en el conflicto.



Al respecto de la cancelación de vuelos y la situación que padecen los pasajeros indicó que "la empresa no es responsable de las pérdidas".



Por su parte, tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, cuestionaron la medida de los gremios y reclamaron un "dialogo inmediato con la empresa" para evitar mayores perjuicios a los pasajeros.



"Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses", explicó el Presidente.



Mientras, Dietrich indicó que el Gobierno "esta haciendo un gran esfuerzo para apoyar a Aerolíneas, cuyos números se han visto afectados por la disparada del dólar y el aumento del combustible. Estas medidas provocan que los extranjeros no elijan volar por Aerolíneas ante medidas intempestivas de este tipo".



En un comunicado, en tanto, la empresa informó que "por una nueva medida de fuerza sorpresiva de los gremios aeronáuticos, Aerolíneas Argentinas se vio obligada a cancelar sus operaciones en la mañana de hoy" y que, por ese motivo, "fueron afectados más de 100 vuelos y unos diez mil pasajeros".



Asimismo, indicó que la acción gremial "consistió en la realización de asambleas en los principales aeropuertos, impidiendo el normal desempeño de tareas".



Detalles



Las asambleas comenzaron a partir de las 7 de la mañana. Por esa razón, la empresa debió cancelar hasta ahora unos 138 vuelos que debían realizarse antes de las 10 de la mañana.

Luego de esa hora, finalizaron las asambleas y los empleados comenzaron a reintegrarse a sus tareas, pero la normalización del servicio demandará gran parte del resto de la jornada debido a lo que se denomina efecto dominó, y a la reprogramación de los vuelos cancelados.



En el comunicado, Aerolíneas Argentinas reiteró su "permanente vocación de diálogo con sus trabajadores", pero advirtió que "el reclamo gremial no fue acompañado de un planteo formal a la compañía, lo que impide la posibilidad de conversar sobre las diferencias que pudieran plantearse".



También recordó que "el viernes 2, la semana pasada, hubo una medida similar del sexto gremio que agrupa a trabajadores de la empresa, la Asociación de Aeronavegantes (AAA)".



"La compañía hace sus mayores esfuerzos por reubicar a los pasajeros afectados en los vuelos más próximos a su programación original que sea posible", dijo la empresa. No obstante, señaló que "podrán cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron".