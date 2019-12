Con el reloj en las 20.25 -horario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, el 26 de julio de 1952- la imagen de Evita en el Ministerio de Desarrollo Social se volvió a encender luego de tres años de oscuridad. El reciente pero fugaz antecedente fue el 27 de octubre, cuando empleados de UPCN levantaron la perilla y la encendieron para festejar el triunfo del Frente de Todos.

“Es un acto de justicia social volver a iluminar a Evita”, señaló Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. En primera fila, y acompañado por su par de Salud, Ginés González García, el funcionario presenció anoche la iluminación del mural que ocupa del piso 14 al 22 del edificio ubicado en el barrio porteño de Monserrat. Para el ministro Arroyo, “es algo absurdo lo que hizo el gobierno anterior”.

Volvió a encenderse a partir a las 20.25 (Crónica/Jonatan Moreno)

En el edificio -ubicado entre las intersecciones de Lima, Belgrano, 9 de Julio y Moreno figuran dos murales de quien fuera la primera dama desde 1946 hasta 1952. Los retratos en acero fueron ubicados en 2011 sobre las fachadas norte y sur, obra del escultor Alejandro Marmo según diseño en conjunto con el artista plástico Daniel Santoro.

Este jueves por la noche, antes de que se prendan las luces, cientos de empleados de los ministerios y manifestantes se agolparon en las inmediaciones para observar de cerca el hecho histórico. También dijeron presente José Luis Gioja (presidente del PJ Nacional), Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría), Cristina Álvarez Rodríguez (diputada nacional), Alejandro Collia (ex ministro de Salud de la provincia), la dirigente Gabriela Cerruti y el flamante ministro de Cultura, Tristán Bauer.