Los escándalos con la familia y los allegados de Diego Maradona tras su muerte no parecen tener fin. Este martes Rocío Oliva tuvo un tenso momento televisivo con la primera pareja del "Diez", Claudia Villafañe, en el programa " Polémica en el bar'> Polémica en el bar".

Oliva le reclamó a Villafañe lo ocurrido durante el velorio del astro futbolístico el pasado 26 de noviembre. A la última novia de Diego se le prohibió el acceso durante la despedida en la Casa Rosada.

“Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale, que vino a decir que vos lo llamaste y estabas abajo. Yo no sé. Y no llamé para discutir esto. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo”, disparó la empresaria. Además perfiló los cañones contra el entorno de Maradona asegurando que "se les murió la gallina de los huevos de oro".

En simultáneo, Dalma Maradona salió a respaldar a su madre en redes sociales con un tuit que despertó la polémica. “El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Que lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela)”, publicó irónicamente.

No miraré jamás EL PEOR PROGRAMA DE LA TELE pero leo que #tatadejandolosmudos es TT ! ��El que va con la verdad, NUNCA TIENE MIEDO! Que lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado mi ciela��) — Dalma Maradona (@dalmaradona) March 3, 2021