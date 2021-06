Tras la inédita pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, el influencer uruguayo Yao Cabrera desafió a una pelea de exhibición a Marcos `Chino` Maidana, a través de su cuenta de Instagram. Tras la propuesta, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios burlándose del youtuber.

El efecto producido por la inédita pelea entre el múltiple ex Campeón Mundial Floyd Mayweather y la celebridad de YouTube Logan Paul aún está presente.

.

En ese contexto, el influencer Yao Cabrera decidió recrear la exhibición en nuestro país y para eso retó a pelear ni más ni menos que al ex campeón Mundial Chino Maidana y puso como condición que si pierde el combate se iría del país.

"Eh, Chino Maidana, ¿te la bancás o no? Ahí, cara a cara. Yao Cabrera vs Chino Maidana. Porque claro, vamos a hacer una pelea en serio. Yo, por lo menos, no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’. Vayan a Twitter y tuiteen, una pelea en serio”, dijo el uruguayo en un vídeo que compartió.

.

Tras el desafío propuesto por Yao Cabrera, las redes sociales se llenaron comentarios y memes centrados en principio a la condición del influencer si llegara a perder pero también las consecuencias físicas que pueden representar para el youtuber.

Si le dan RT Y FAV a este tweet reto al CHINO MAIDANA a un combate de boxeo ���� si me gana me voy para siempre de ARGENTINA — YAO (@yaoecabrera) June 7, 2021

La red social Twitter fue en donde tomó mayor notoriedad la potencial pelea. Además, durante la tarde del lunes cientos de usuarios opinaron sobre este tema y no recibieron como una mala idea que la exhibición se pueda llevar a cabo.

.

Por el momento, el Chino Maidana no aceptó la propuesta. De hecho, el único del entorno del santafesino que se pronunció al respecto fue su hijo, Marcos Maidana Jr, quien se opuso a la realización de la pelea.

"Gente recién me acabo de despertar y veo que Yao quiere pelear con mi viejo. Me pongo a pensar que el violín ese está buscando fama de todos lados. Ni cabida", dijo en una historia desde su cuenta de Instagram.

Mira los memes

Vieron q funciona bastante bien esto d boxeadores contra youtubers o " influencers " como Mayweather vs Logan Paul

Acá en Argentina nos merecemos un Chino Maidana vs Yao Cabrera o Maravilla Martínez vs Yao Cabrera o cualquiera de nosotros contra él , lo q importa es fajarlo pic.twitter.com/qZCxPDPnow — Mr. X (@L34NR) June 7, 2021

.