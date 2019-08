La cotización del dólar a nivel minorista retrocedió, este martes, veinte centavos (0,43%) al cerrar a $46,482 promedio, en una rueda en la que se verificó una menor presión de parte de la demanda tras la fuerte suba del pasado lunes.



A nivel mayorista la divisa estadounidense bajó diecinueve centavos y se ubicó en $45,30 por unidad, por la presencia de coberturas puntuales de portfolios y toma de posiciones de algunos bancos.



Al igual que la última jornada, el Banco Central volvió a hacer tres subastas para colocar los US$ 60 millones diarios en nombre del Tesoro, debido a que los bancos no compraban todo lo que le ofrecían, esperando una baja del valor del dólar.



Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambios, dijo que la merma en la puja de los operadores se debe a que en el mercado "ven muy alto el tipo de cambio".



Por su parte, el analista Gustavo Quintana sostuvo que "el mejor desempeño del resto de las monedas frente al dólar en el mercado internacional se tradujo en una menor presión sobre los precios" en el mercado local debido a que China hizo ajustes respecto a la devaluación del sábado pasado sobre el yuan.



No obstante, el Banco Central volvió en esta jornada a convalidar una suba en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq) -la decimosegunda consecutiva para contener la marcha del dólar-, al quedar en un promedio de 62,28%.



El volumen operado en el mercado de contado ascendió a US$ 730 millones; mientras que en el mercado de futuros del MAE no hubo operaciones y en el Rofex se negociaron contratos por más de US$ 1.000 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el call money operó en torno al 60% y en swaps cambiarios se pactaron negocios por US$ 231 millones.



Como en ruedas previas, el Banco Central volvió a operar en el mercado de futuros, en especial en plazos más cortos que vencen a fines de agosto y de septiembre próximo.



En el Rofex los plazos más cortos concentraron más de 50% del total operado y los precios finales para ambas posiciones terminaron en $46,93 y $49,051, con una baja promedio de 15 centavos (0,3%) respecto a la rueda del pasado lunes.