Los adultos mayores de 70 años a partir del lunes próximo deberán tramitar un permiso para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires, según anunció el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta con la intención de minimizar las salidas a las calles de este grupo de riesgo frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la medida generó repercusión en muchas personalidades que expresaron públicamente su total desacuerdo.

“Esto es un escándalo”, fue la opinión con la que el ensayista e historiador del arte José Emilio Burucúa, resumió su parecer respecto al permiso. Es que en un mail que envió a sus amigos y conocidos expresó su indignación ante la medida: "Es una nueva forma escandalosa de discriminación”. Y agregó: "El Jefe de Gobierno no tiene facultades constitucionales para decidir semejante cosa. No hay estado de sitio y él no puede ordenar una arbitrariedad semejante. Ante un pequeño Hitler, pequeño, pequeño, propongo que los mayores de 70 años nos pongamos una estrella según el modelo que aquí va. ¿Para cuándo el ghetto y el campo de concentración?”.

Otro en pronunciar su posición fue el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien también cuestionó con dureza el polémico requisito que necesitarán las personas mayores de 70 años para circular por la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que “no servirá para nada y será una nueva incomodidad para el adulto mayor".

Por otro lado, Ricardo Rabinovich-Berkman, un catedrático de la UBA, manifestó su descontento con la medida efectuada por el jefe de Gobierno porteño a quien le escribió una carta en la que expresó claramente las razones.

"Además de ser nítidamente inconstitucional, resulta humillante y discriminatoria. Carece de sustento científico, porque si no debería aplicarse el mismo criterio para las demás personas integrantes de grupos de riesgo (espero no lo tome como una sugerencia)", dijo en la misiva Rabinovich-Berkman, quien además pidió que "de marcha atrás" con la medida. A continuación la carta:

"Don Horacio Rodríguez Larreta

De mi máximo respeto:

He apoyado y cumplido plenamente las medidas dispuestas por la Ciudad (en la que habito) y por el gobierno nacional. Felicito su compromiso en esta hora difícil y su excelente disposición de trabajo conjunto con el señor Presidente de la República más allá de divergencias partidarias. Sin embargo, creo humildemente que es en estas situaciones donde ha de extremarse el cuidado frente al peligro del abuso de poder y el exceso en las restricciones.

La exigencia a las personas de más de 70 años de obtener un permiso diario justificado para salir de su casa es, claramente, una violación de tales límites. Además de ser nítidamente inconstitucional, resulta humillante y discriminatoria. Carece de sustento científico, porque si no debería aplicarse el mismo criterio para las demás personas integrantes de grupos de riesgo (espero no lo tome como una sugerencia). Es decir, que debería vedarse la salida a la calle sin permiso de toda la gente hipertensa, diabética, obesa, con EPOC, asmática, y una larga lista.

Y un corolario aún más duro: si el día de mañana se descubriera, por ejemplo, que determinada etnia es más proclive a contraer el COVID-19 o a morir a causa de él, también se le podría cercenar el derecho de salir de su casa, con los mismos fundamentos. Es, en fin, un plano inclinado resbaloso que es menester evitar.

Le suplico modesta y respetuosamente, señor Jefe de Gobierno, que dé marcha atrás, como persona inteligente y bien intencionada que Usted es, en esta medida, que ha de causar posiblemente mucho más daño que el bien que pueda traer. Desde ya, muchas gracias.

Ricardo Rabinovich-Berkman

Catedrático de la UBA"