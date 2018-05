Tras la fuerte jugada que realizó ayer el Banco Central con la venta de futuros e interviniendo en el Spot (ofreció u$s 5.000 millones a $ 25 y vendió u$s 791 millones), el dólar no encuentra piso y, respecto del último cierre a $23,75 para la compra y $24,67 para la venta, en el Banco Nación, luego de 40 minutos de operaciones, el valor se estancó en 24,50 pesos.



El valor promedio de la divisa estadounidense había iniciado la rueda a $23,60 para la compra y $24,68 la venta.

Hay que recordar que el martes el mercado estuvo atento al megavencimiento de Lebac, que terminó con una renovación del 100%, con lo cual la divisa estadounidense cortó una racha de seis subas al hilo y se hundió 3,5% (89 centavos). Además, el Ministerio de Finanzas licitó dos bonos: el BOTE 2023 con tasa a 16% y BOTE 2026 con tasa a 15,50% con el objetivo de absorber los pesos disponibles en la plaza, en el marco del cual colocó deuda por $ 73.249 millones. En esa línea, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, resolvió ampliar este miércoles la emisión de dichos bonos hasta los $ 100.000 millones, con tasas que alcanzan el 20% anual, según indica el sitio ambito.com.