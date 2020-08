Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril último, quedó "conforme y tranquila" tras la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández, afirmó que lo sintió "muy sincero", en una conferencia de prensa luego del encuentro con el mandatario en la residencia de Olivos.



"Lo miré a los ojos, he hablado con él, me ha dejado conforme, tranquila", lo que "no quiere decir que no vaya a seguir buscando" a una respuesta para lo que le sucedió a Facundo Astudillo Castro, explicó su madre durante una videoconferencia con la prensa, organizada por Amnistía Internacional.



Cristina Castro destacó en varios momentos del intercambio virtual con la prensa, que el presidente fue "muy amable" y "muy sincero", pero no quiso dar detalles de la conversación.



"Hay cosas de la reunión que no puede contar, pero lo que puedo decir es que ha sido sincero", destacó Cristina Castro desde la sede de Amnistía Internacional, acompañada de sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto y la directora ejecutiva de esa ONG Mariela Belski.

Castro mantuvo un encuentro a solas con el presidente en su despacho de la residencia de Olivos, que se amplió luego con sus abogados y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, según informó en la conferencia de prensa.



"En la segunda reunión participaron los abogados, la ministra Frederic y se armó una linda mesa de trabajo", dijo y reiteró que tuvieron "una muy buena reunión".



Castro ya había mantenido al menos dos conversaciones telefónicas con el mandatario, quien se puso a su disposición.



Durante la conferencia de prensa, Castro también se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo que si bien la llamó "varias veces", le gustaría "encontrarse con él".

