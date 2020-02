El presidente de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), José Arteaga, reconoció que es urgente "una revisión" de la viabilidad de los micros de doble piso, que representan el 98% del parque móvil automotor de larga distancia en la Argentina, tras lamentar el vuelco ocurrido el lunes en la Ruta 2 que dejó un saldo de dos muertos.



"Lamentablemente es uno más y no nos podemos acostumbrar, siempre es un doble piso, y el 98% del parque móvil automotor de larga distancia es de doble piso”, expresó Arteaga en declaraciones a radio Provincia. El funcionario señaló que ahora “se abre una discusión técnica de revisión de situación, de habilitación para saldar esta discusión del equilibrio, de la inestabilidad y la viabilidad y continuidad de este diseño de (micros de) doble piso en la Argentina”.

En relación al peritaje del colectivo que volcó a la altura de Samborombón, expresó que “lo que más claro está es el testimonio de uno de los choferes que dijo que ‘venían rebotando’, o sea llegaban y salían de cada estación”. Arteaga agregó que el Ministerio de Transporte quiere terminar "con esta situación de las libretas de descanso". "Eso es un descontrol y el ministro (de Transporte) Mario Meoni ayer tomó la decisión de pasar rápidamente a un sistema tecnológico que no tenga la posibilidad de que el chofer maneje más de lo que puede, y descanse 10 horas si está fuera de su domicilio y 12 si está en su domicilio”, remarcó.



El titular dela CNRT indicó que "la tecnología vino para quedarse y en el mundo sirve para diversos controles, esta es la discusión que tendremos que afrontar a fines de erradicar la libreta de descanso". Por otro lado, aseguró que es necesario seguir “trabajando porque hay mucho para hacer para mejorar nuestro transporte”. "Nos hemos encontrado con un organismo devastado en personal y logístico, estamos poniendo fuerza en los controles de temporada pero también para acudir al resto de las provincias; estamos haciendo un organismo federal que tiene que cubrir la totalidad de las provincias no solo el transporte de pasajeros, sino también el de carga", reconoció.



La postura del Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte de la Nación confirmó que está “trabajando” con distintas universidades, realizando estudios a los fines de establecer un panorama de situación global relacionado con el uso de micros de doble piso, indicaron fuentes de esa cartera. En ese sentido, el ministro Mario Meoni sostuvo hace algunas semanas que se pretende “analizar integralmente el tema de los vehículos en los que se transportan personas no solo desde el punto de vista de la seguridad de alturas sino también de la contaminación, el consumo, el tipo de combustibles”.



Las fuentes indicaron, además, que desde el Ministerio se está pidiendo hacer una reunión junto al Ministerio de Trabajo, los gremios y las cámaras del sector para rediscutir el sistema de descanso de los choferes, porque el problema no pasa solo por la estabilidad de los micros, sino también por las condiciones de los conductores.

Meoni también había anticipado que el Gobierno tenía previsto “revisar” la operatoria de los ómnibus de doble piso, ante la seguidilla de accidentes que registrados con unidades de este tipo, y ejemplificó que “así como hay aviones con características que hacen que no sean seguros para volar, también hay micros que no pueden circular”.



“Estamos revisando el tema de los ómnibus de doble piso, porque consideramos que muchos accidentes o muchas situaciones críticas, que no siempre son accidentes, sino que son el resultado de deficiencias tecnológicas o de diseño y las vamos a revisar y probablemente entremos en una etapa en la reconversión de este tipo de unidades”, sostuvo oportunamente el funcionario.

Ya juntaron más de 40.000 firmas en un petitorio

Un petitorio online para la "prohibición urgente de los colectivos de dos pisos" recolectó casi 40.000 firmas de adhesión en sólo dos meses, un reclamo que reaviva su vigencia ahora tras el accidente protagonizado por un trasporte de este tipo en Samborombón.



"En la Argentina hay una subestimación sistemática de los hechos del tránsito. Se precisan cambios urgentes por parte la clase política para que no volvamos a ver las estremecedoras imágenes de lo sucedido en Lezama", sostiene Pedro Marconi, quien creó el petitorio en Change.org movilizado por el accidente registrado a fines de noviembre en la Ruta 2, en la que perdieron la vida a dos niñas de 11 y 12 años.



Por eso, el petitorio está dirigido al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador Axel Kicillof y a la Cámara de Diputados de la Nación, donde buscan impulsar una Ley de prohibición del colectivo de dos pisos. "Un paso para lograr concientización en la gente del problema del tránsito es exigir y lograr que dejen de existir los colectivos de dos pisos, un vehículo muy peligroso que sólo existe para que los empresarios del turismo puedan obtener mayores ganancias ignorando la seguridad del consumidor y de todo aquel que transita en la vía pública", detalló Marconi, quien puso como ejemplo el caso de EEUU, "donde ya los prohibieron" y del bloque europeo, donde "está prohibido que circulen a altas velocidades".

En los últimos cuatro meses, los micros estuvieron involucrados en al menos cuatro accidentes con víctimas. El 28 de noviembre un ómnibus de dos pisos que trasladaba a 43 alumnos de un colegio de Benavídez que iban rumbo a San Clemente del Tuyú en viaje de egresados y a 10 adultos volcó en el kilómetro 141 de la Ruta 2 y dos niñas perdieron la vida. Al mes siguiente, el 27 de diciembre, otra unidad de doble piso se salió de la calzada y volcó a la vera de la misma ruta, en las inmediaciones de Vivoratá, y más de la mitad de los 56 ocupantes sufrieron heridas y dos menores de edad terminaron en terapia intensiva por distintas lesiones de gravedad. Ya en 2020, el 31 de enero, un auto y un micro que llevaba cerca de 30 pasajeros chocaron en el camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, y los dos adultos y las tres niñas que iban en el automóvil fallecieron.