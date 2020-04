El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anunció este viernes que el presidente del Banco Central Miguel Angel Pesce le transmitió que "emitirá una resolución disponiendo la apertura de bancos sábado y domingo" ante las largas filas que se registran desde esta madrugada en las entidades bancarias.

La Asociación Bancaria aseguró que se registran "aglomeraciones" y "hubo incidentes” en la puerta de algunos bancos, previo a la apertura de las entidades para atender a jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales que no cuentan con tarjeta de débito, y pidió la colaboración de todos "para que los pagos se hagan en orden".



"Está sucediendo lo que habíamos advertido, y es que, al no ser el sistema financiero un servicio público, esto tiene una orientación comercial y los trabajadores bancarios estamos haciendo todo lo posible para atender a los jubilados", dijo el vocero de La Bancaria, Eduardo Berrozpe,



En ese marco, el dirigente gremial dijo que "es una responsabilidad que todas las sucursales paguen en esta circunstancia", e insistió en que "el servicio financiero debe ser un servicio público, y la distribución de sucursales, los esfuerzos e instrumentos de pago deben ser otros, acorde a las necesidades de las personas y no del negocio".