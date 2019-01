El dólar subió 14 centavos y cerró en $38,19 para la venta al público en el promedio de las entidades financieras mientras que el mayorista finalizó en $37,10 y se mantuvo una vez más por debajo de la banda de flotación pese a una nueva intervención del BCRA, que este martes compró otros $50 millones.



La zona de no intervención propuesta en la política monetaria del Banco Central se manejó durante esta jornada con un piso $37,47 y un máximo de $48,50.



De esta forma, el mayorista volvió a cerrar por debajo del precio de apertura de mañana que estará cerca de los $37,50. Es decir que mañana el dólar mayorista comenzará operando 40 centavos por debajo del mínimo de la banda.



La zona de no intervención se estableció el 1 de octubre, como parte del nuevo esquema de política monetaria y comenzó de una base de $34 y un máximo de $44 que hasta diciembre tuvo una actualización diaria del 3% mensual y que a partir del último mes de 2018 se redujo a una variación diaria del 2%.



A principio del mes, el Central anunció a través de un comunicado que mantendría "la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".



Por esta razón, la entidad que conduce Guido Sandleris efectuó este mediodía una subasta en la que compró la totalidad propuesta de US$ 50 millones, el máximo diario fijado por el Comité de Política Monetaria.



De esta forma, el BCRA realizó la cuarta intervención consecutiva en el mercado de cambios luego de las compras que efectuara el jueves y el viernes de la semana pasada y el lunes último por US$20 millones, US$ 40 millones y US$ 50 millones respectivamente y así sumó a las reservas de la entidad un total de US$ 160 millones.



El precio promedio de compra se ubicó en $37,03, en tanto que el máximo valor de compra se ubicó en $ 37,05, informó la entidad monetaria.



El dólar mayorista cerró a $36,90 para la compra y a $37,10 para la venta, diez centavos arriba del final de la jornada de ayer, pero aún debajo del piso de la banda de flotación.



Para Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, en una rueda de buen volumen de negocios "la divisa norteamericana operó con marcada volatilidad y tendencia mixta, con buena amplitud entre máximos y mínimos operados".



"El dólar alternó fuerte suba y baja simétrica, con mínimos en los $37 y máximos en los $37,30 por unidad", explicó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 706,1 millones, mientras que no se registraron operaciones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Mientras que en el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$824 millones, de los cuales más del 65% se pactó en los plazos de enero y febrero, a $37,98 y $39,23.



"Los plazos mostraron alzas promedio en el entorno de los veinte centavos", indicó el informe diario de ABC Mercado de Cambios.



Además el BCRA realizó una nueva adjudicación de Letras de Liquidez a 7 días de plazo, En la misma, la tasa de interés promedio convalidada por la entidad retrocedió hoy 19 puntos básicos y cerró en 57,61%, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina ( BCRA) adjudicó $211.631 millones.



En la subasta -en la que se generó una contracción de liquidez de $446 millones- la tasa máxima fue de 58% y la mínima fue de 57,05%.