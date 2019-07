El dólar interrumpió este miércoles la tendencia al alza registrada en los últimos días días y, tras bajar ocho centavos (0,16%), cerró a $43,70 promedio para la venta al público, en tanto que en el segmento mayorista la divisa cedió 16 centavos (0,38%) para finalizar a $42,50.



La moneda norteamericana revirtió así parte del incremento que registró el lunes y martes, y anotó su primera baja de la semana.



Analistas indicaron que la presencia del BCRA en el mercado de futuros colaboró con la caída del tipo de cambio.



En lo monetario, el BCRA convalidó en esta jornada una baja marginal de tasas de las Leliq de seis puntos básicos, hasta 58,738%, para un total adjudicado de $255.933 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $16.314 millones.



"El BCRA sigue interviniendo en el mercado de cambios y dinero, para mantener la calma de los precios (en el dólar) y con varias estrategias del ente regulador, terminó bajando al final de la jornada", explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, comentó que el dólar cerró a la baja y que "la tasa (de las leliq) sigue bajando pero con ritmo cansino. La mínima de la segunda licitación subió".



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que "la estrategia oficial de intervenir en los mercados de futuros logró disipar la presión sobre el tipo de cambio, recortando levemente la suba que se instaló desde comienzos de esta semana".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 765 millones, mientras que en el segmento de futuros MAE se registraron operaciones por US$ 18 millones. En el mercado de dinero entre bancos se operaba en torno a 58%.



En swaps cambiarios se pactaron US$ 155 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el viernes.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 906 millones, la mitad de lo operado el pasado martes.