Tras los graves incidentes ocurrido en el frigorífico Ecocarne (ex Cocarsa), que dejó heridos de gravedad y varios rodados incendiados, el representante del sindicato, Gabriel Vallejos, dialogó con Crónica sobre lo sucedido: "no estuve en la mañana pero por lo que tengo entendido y sé, este otro gremio hace rato que a pegado una avanzada, una instalada, tratando de quedarse con todas las plantas frigoríficas del sindicato de Capital. Acé en Ecocarne cuando vinieron, se hicieron presente y la gente le dijo que no, que no quieren saber nada con ellos, de hecho, no tienen ningún trabajador afiliado acá, pero es el modus operandi de ellos. Nosotros le dimos conocimiento hace rato al Ministerio de Trabajo y están al tanto de todo, nosotros tenemos personería gremial tanto en nuestro sindicato como en nuestra federación a la cual estamos afiliados, o sea que nadie le quiere encontrar la solución", comenzó diciendo el representante.

Uno de los impactos impactó en la puerta del predio. (Jonatan Moreno/Crónica).

Consultado sobre quiénes "son ellos", el dirigente agregó que "es un sindicato fantasma y estaría respondiendo a la federación gremial de Fantini (José). Vinieron la semana pasada a tratar de afiliar a la gente y los trabajadiores los echaron, hoy se volvieron a presentar y no dejaban ingresar a los trabajadores. Nosotros tratamos de manera telefónica de que los trabajadores vayan a la comisaría y hagan la denuncia de que les estaban impidiendo el derecho a trabajar, algunos compañeros quisieron entrar, como el caso de un compañero que quiso entrar con una moto, le pegaron y se la prendieron fuego, y hay una planta de 600 trabajadores que se solidarizaron y se produjeron desmanes, corridas y hubo disparos, de hecho, tenemos dos trabajadores que están heridos de bala".

LEÉ TAMBIÉN: "Guerra" en frigorífico de Virreyes: dos heridos de bala y micros incendiados

Respecto al estado de salud de los heridos, Vallejos sostuvo que "hay un compañero que tiene una herida de bala en el pecho y sabemos que lo están operando, y el otro tiene un disparo en el abdomen, se encuentra delicado pero no tan complicado como el primero. Uno de los heridos está en el Hospital de El Talar de Pacheco y el otro espera el traslado".

Con relación a la medidas a tomar, el referente dijo que "nosotros hoy a la mañana hablamos con el Ministerio de Trabajo, pero no podemos ante la gravedad de los hechos seguir esperando una determinanción, así que mañana se va a parar toda la actividad de la industria. Los trabajadores se van a quedar dentro de la planta porque están haciendo las pericias y tampoco pueden salir, así que los trabajadores están todos adentro. Nos vamos a juntar todos los secretarios generales de nuestra federación del país y vamos a ver que medidas vamos a tomar".