Un fallo que emitió este martes el Juzgado Civil y Comercial Federal 4 ordena a Google la eliminación y desindexación del video en el que se ve una fuerte discusión entre Diego Maradona con Rocío Oliva.

La orden fue emitida por el Dr. Martín Leguizamón quien pidió "el bloqueo, desindexación, y eliminación, en forma inmediata, de sus resultados de búsqueda del video de carácter íntimo" del violento episodio entre Diego y su expareja.

En ese sentido, en la orden que dio a conocer Clarin, se expresa que el video fue "indexado contra su voluntad (de Rocío Oliva)", por lo que Google deberá prohibir el "acceso a la totalidad de páginas, sitios web, y enlaces donde se exhiba" la grabación.

La resolución destaca que en el plazo de dos días Google deberá efectuar las diligencias necesarias a los fines de proceder al bloqueo, desindexación y eliminación de la grabación.

El video que se hizo viral en las redes sociales

Si bien Diego y Oliva se habían se habían comprometido en 2014 y se mostraban muy enamorados por ese entonces, también tenían unas cuantas peleas.

Una de ella fue filmada por Rocío en el que se ve a Maradona que deja de mirar la televisión para increpar a su novia: “Seguí mirando, seguí mirando tu teléfono vos”. “Pará, loco, ¿pero no puedo mirar mi teléfono?”, le responde ella. “Dejá de pegar”, exclama cuando Diego tira un manotazo al aire.

Ese polémico video fue difundido el 27 de octubre del 2014 y se hizo viral en las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

A mediados de 2020, Oliva había dicho que Diego no era violento con ella y relató lo que había sucedido ese día de octubre de 2014: “Me sacó el teléfono. Está mal, pero no me dio un cachetazo, no hubo otra cosa. En ese momento dijeron que el video yo lo había viralizado, pero yo solo se lo mandé a una persona”.