Tras el rechazo generalizado a la intención de bloquear las tarjetas SUBE con excepción de los trabajadores de actividades esenciales, el gobierno avanza esta semana con una alternativa. Harán en el tren Sarmiento la prueba piloto de una aplicación para teléfonos celulares que permita reservar el lugar de la formación que uno ocupará, durante el horario pico.

"Esta semana se va a poner a prueba en la línea Mitre un sistema a partir del cual, mediante una aplicación, se va a poder realizar la reserva de asiento previa para viajar, solamente durante el horario pico, y de esa manera mantener la distancia social", dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni.

Desde la cartera, sin embargo, confirmaron a Crónica que todavía no hay una fecha precisa para el inicio de la modalidad. Aclaró que la reserva de asiento "será solamente para las horas pico, ya que el resto del día no va a ser necesario", y advirtió que, si bien el volumen de pasajeros en el transporte público creció, "no es tan importante como para que se generen aglomeraciones".

Participé con funcionarias y funcionarios del @MindeTransporte de la capacitación de la Ley Micaela del @MinGenerosAR, dictada por @Vic_Obregon, @DianaBroggi1 y Monica Tarducci, para profundizar en la perspectiva de género y generar políticas inclusivas el transporte. pic.twitter.com/B7kXhTZV0e — Mario Meoni (@mariomeoni) May 18, 2020

En ese sentido, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, detalló que "busca que se pueda reservar lugar en el tren según horario" y que dicha reserva se realiza "mediante app, web y teléfono, con el DNI y el sistema entrega un código QR y número de trámite, para validar en la estación".

AHORA - MARTIN MARINUCCI. Presidente de Trenes Argentinos "Estamos tratando de unificar con los certificados de los trabajadores esenciales" — De Acá En Más (@DeAcaEnMas951) May 18, 2020

Bloqueo, sólo en caso extremo

Además, Meoni aseguró que la idea de bloquear las tarjetas SUBE quedó en suspenso. "Más allá del que va a trabajar, también hay cuestiones impensadas que hay que analizar a la hora de tomar decisiones drásticas, siempre estamos pensando en un escenario crítico, si se da un escenario crítico lo aplicaremos, si no, no".

"Es necesario tener en cuenta todas las situaciones y frente a las decisiones generales, y medidas excepcionales y duras también, primero hay que pensar que pensar las cuestiones excepcionales que pueden pasar", aseguró en declaraciones a la agencia estatal Télam.

En ese sentido, remarcó que "no hay fecha prevista" y que además se necesitaría estudiar si es factible su aplicación: "Tiene que haber una prueba técnica de SUBE de poder realizar esta cuestión y además tiene que haber un DNU al respecto, ya que modificar algunas cuestiones requiere de decretos y decisiones administrativas por parte del jefe de gabinete de ministros".