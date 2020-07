El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, informó a sus vecinos sobre la nueva etapa de la Cuarentena entre el 18 de julio y el 2 de agosto, y a la vez anunció que hará nuevas propuestas de apertura gradual y escalonada a las autoridades provinciales, condicionadas a la evolución sanitaria y al cumplimiento de ciertas pautas por la comunidad. "La prioridad es cuidar la salud y la vida pero debemos lograr un equilibrio con lo emocional y con el trabajo. Todos aprendimos en estas semanas; yo aprendí que nuestra tarea es dar herramientas para convivir con el virus, recuperando libertad pero con responsabilidad".



En ese sentido, Tres de Febrero continúa dando señales de acompañamiento a los comerciantes de su distrito, luego de las reducciones y exenciones de tasas y los cierres de góndolas de productos no esenciales en los super e hipermercados. Valenzuela, apuntó: "Vuelven industrias y comercios desde la semana próxima, pero esto de abrir y cerrar puede ser frustrante, porque cada vez va a costar más cerrar lo que se abra. Sería adecuado un plan de etapas que de un horizonte a la gente". En la semana se avanzará con las propuestas para salidas recreativas y deportivas, empezando por el espacio público donde el riesgo de contagio es mínimo. Las plazas podrían ser escenario de clases deportivas supervisadas por preventores deportivos municipales y con demarcación, y en el futuro se podrían sumar clubes y gimnasios. El intendente mencionó también que se propondrá el funcionamiento con protocolo de disciplinas deportivas con bajo o nulo contacto, como tenis, padel, golf (hay dos campos en el municipio) y hasta tejo o yoga. "Esto baja el estrés, mejora el ánimo y la salud de la población en un momento delicado, y hasta puede ayudar a seguir con la Cuarentena", añadió.



Otros eje de las propuestas será la gastronomía, que vuelve con delivery y take away desde el miércoles, y que en el futuro podría desembarcar (siempre con protocolos) en veredas, plazas y calles. También Valenzuela informó que está conversando con referentes religiosos sobre propuestas de regreso de actividades espirituales empezando por aquellas que puedan iniciarse en el espacio público, como la Gruta de Lourdes o espacios abiertos de templos o iglesias. A esto se agregarán propuestas como el pedido de autorización para finalizar algunos trabajos de construcción privada, con protocolo y transporte privado de los trabajadores, en el caso de obras a las que les falten menos de 30 o 60 días para culminar. Durante los próximos días, el jefe comunal participará en reuniones virtuales con referentes de actividades que aún no pueden trabajar para definir las medidas sanitarias necesarias (el mismo lunes con los peluqueros y estéticas, con quienes viene trabajando en protocolos y arrancarán finalmente el lunes 27).



"Hubo noticias positivas: la ocupación de camas promedio AMBA está en 64 % y la duplicación de casos pasó de 12 a 21 días. Debemos confiar más en la comunidad, darle herramientas y pedirle responsabilidad. Pero todo lo que hagamos estará condicionado a la situación epidemiológica, a los contagios y a la ocupación de camas”, dijo Valenzuela, y agregó: “Seguiremos poniendo prioridad en la salud, yendo a los barrios a buscar los casos sospechosos, testeando y recuperando pacientes en el Hospital de Campaña del Cedem 1 de Caseros, en los hospitales y clínicas del municipio".



Las medidas y protocolos buscan proteger con responsabilidad a la comunidad poniendo el foco en el empleo y en la salud emocional y espiritual. Uno de los principales motivos de la propuesta es mejorar la economía del sector gastronómico y permitir las salidas recreativas de las familias luego de más de 120 días de encierro. Otras actividades estarán en evaluación permanente para ser presentadas cuando corresponda a la Provincia.





Salidas recreativas



Se trabaja en un protocolo sanitario con las familias de Tres de Febrero para permitir las salidas con niños en espacios al aire libre, lugares de menor riesgo de contagio. El objetivo es evitar las aglomeraciones y el contacto físico, mantener la distancia social de 1,5 metros y circular siempre con tapabocas. A esto se sumarían momentos para el deporte en el caso de adultos, en lugares determinados, demarcados y con supervisión.





Gimnasia en las plazas



La Secretaría de Deportes de Tres de Febrero trabaja junto a los clubes de barrio y gimnasios en un plan para realizar actividad física en las plazas del distrito bajo un estricto protocolo sanitario. Asimismo, también para que puedan retornar actividades deportivas que no tengan contacto físico, como el tenis o el padel.





Cultos



Se trabajará con la Diócesis de San Martín, referentes religiosos, curas y pastores en propuestas con protocolo, empezando por actividades con cantidades limitadas de personas, distanciamiento físico y al aire libre.





Gastronomía



La Secretaría de Trabajo y Producción trabaja con referentes gastronómicos de Tres de Febrero en un protocolo sanitario para bares y restaurantes. La iniciativa comprende el uso del espacio público con la instalación a futuro de mesas y sillas en la vereda, cierre de calles, espacios abiertos como terrazas y patios y el espacio público: parques y plazas del municipio. Es una manera de permitir la distancia adecuada entre mesas y evitar el contagio físico, sumando todos los recaudos y cuidados necesarios como menú con código QR o vajilla descartable.