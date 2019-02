Dos hombres y una mujer continúan internados en grave estado como consecuencia de las heridas que sufrieron cuando se produjo un incendio en el hotel Las Naciones, situado en avenida Corrientes al 800, a pocos metros del Obelisco, que provocó la muerte de dos mujeres.



"Hay tres pacientes en estado crítico, internados en terapia intensiva en el Hospital Argerich. Son dos hombres y una mujer de quienes no damos la identidad por respeto a sus familiares y por cuestiones judiciales", dijo Silvia Belsito, vocera del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.



El siniestro que comenzó cerca de las 16:30 del viernes 1 de enero provocó la muerte de la oficial de la Policía de la Ciudad Roxana Trochel, de 30 años que era madre de 3 hijos, y de otra mujer de 55 años, informó la fuerza de seguridad.



El fuego se registró en el palier del quinto piso con proyección a los ascensores y alcanzó un espacio de 10 metros por 15, y fue extinguido con una línea de agua de 38 milímetros, de acuerdo con lo explicado por las fuentes.



Las autoridades no pudieron precisar las causas del incendio, aunque aseguraron que varios de los matafuegos del edificio "estaban con su carga vencida".



El hotel Las Naciones, que fue objeto de clausuras por explotación sexual, alquila cuartos en forma permanente y también recibe turistas, quienes en los últimos años dejaron numerosas calificaciones negativas en sitios especializados.



Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT), su titular, Aldo Elías, aclaró que Las Naciones "no está afiliado a la Asociación de Hoteles de Turismo desde hace unos cuantos años" y que "no opera como un hotel tradicional".



El incidente