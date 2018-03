Trabajaban juntas y sufrían el mismo calvario sin saberlo: tres psicólogas de un instituto especializado en trastornos alimenticios fueron víctimas del acoso sexual del administrador del lugar, un sujeto de unos 30 años, hijastro de la coordinadora de la institución. Paola Peruscina, Luciana Begue y Denise Aboya son las denunciantes en el marco de una causa judicial que ya fue iniciada en contra de Franco Caruso.

"Entramos a trabajar en el Instituto Argentino de Trastornos de Alimentación de Rafael Calzada en 2014, aunque no teníamos contacto entre nosotras. Pero al año siguiente comenzaron las propuestas sexuales y, ante mi negativa, Caruso se ponía mal y amenazaba con echarme", cuenta a Crónica Paola.

"Yo tenía que atender a mis pacientes en la oficina de él, entonces él aprovechaba y me tocaba la cola y decía groserías. Entraba, me proponía cosas, me decía que no me hiciera la difícil y, al negarme, me castigaba al día siguiente obligándome, por ejemplo, a no comer en el comedor y a hacerlo en su consultorio, todo eso con el aval de la directora Analía Losada", agrega.

Hasta que un día llegó lo peor: "Al entrar a mi consultorio, esta persona estaba con el miembro afuera y lo enfrenté". Agobiada por la situación, un día habló con otra profesional del instituto que, al escucharla, le aseguró que no era la única que había pasado por lo mismo. Se trataba de Denise, su compañera, quien por temor a perder el trabajo había callado como ella durante todo ese tiempo.

"Nos reunimos todas las psicólogas y, entonces, aparece Luciana con la misma temática, a las tres nos hacía lo mismo y las tres habíamos rechazado sus propuestas y luego sufrido el hostigamiento de Losada", agrega.El caso es investigado por la UFI N° 9 de los tribunales de Lomas de Zamora, aunque el temor quedó impregnado en Paola (renunció junto a sus compañeras), quien finalizó diciendo que "seguimos medicadas con tratamiento psiquiátrico. No puedo dormir a la noche si no tomo la pastilla, y me generó un daño económico muy importante porque hay que pagarle al abogado y trabajamos para pagarle al él, porque presentar una apelación es muy caro. Además, este hecho me arruinó la familia y mi vida", concluye.