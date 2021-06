Este domingo, tras el deceso de Willy Crook, músicos, amigos y admiradores despidieron con tristeza y emoción en las redes sociales a Willy Crook, el saxofonista, cantante y compositor, referente del funk en la Argentina y miembro de históricas bandas vernáculas como Los Redonditos de Ricota y los Abuelos de la Nada, quien murió este domingo a los 55 años tras sufrir un ACV a principios de junio.



Entra más de una decena de artistas, radios y organismo de la música como El Indio Solari, Skay Beilinson, Dante Spinetta, Super Ratones, Érica García, Paula Maffia, el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Ministerio de Cultura de la Nación y emisoras como 93.7 Radio Nacional Rock y Rock & Pop, lamentaron la partida del talentoso músico nacido en Villa Gesell.



Así las cosas, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota escribió en su cuenta de la red social, Twitter: "Willy. Cariño. ¿Los años 80s? ¿Qué pienso en este momento? Que los mejores artistas jóvenes y subterráneos no fueron los que sobrevivieron a ésa época sino los que ya no están aquí. Los rebeldes sin freno ni límite. Los desordenados en el amor, los mas valientes y graciosos".



Acompañando el texto por una foto de Crook tocando en vivo su saxo junto a Los Redondos, el músico completó: "Y ahora (qué cosa la memoria!) lo veo como un Héctor defendiendo su Troya, corriendo, solo, armado de un pie de bombo, solo, a siete u ocho tipitos que habían cascoteado el barco anclado donde habíamos hecho nuestra gracia. Sin fijarse si el Club de Catadores de Sustancias Poderosas iba detrás de él respaldándolo Así también creo que su cuerpo bonito no quiso participar de ese futuro de apariencias injustas. Porque él tampoco servía para viejo. Repito... cariño lndio".

Además, Skay quien tocó con el saxofonista al igual que Solari en aquellos primeros dos discos del grupo expresó su "profundo dolor" ante "la partida de un gran amigo muy amado por nosotros" y agregó: "Buen viaje querido Willy Crook".

Con un profundo dolor anunciamos la partida de un gran amigo muy amado por nosotros. Buen viaje querido amigo Willy Crook •@SkayOficial pic.twitter.com/lNEQHW0hWw — Skay Beilinson Oficial (@SkayOficial) June 27, 2021



Por su parte, Erica García, también lo despidió con sentidas palabras: “Adiós embajador del buen gusto, querido Willy Crook”.



Adios embajador del buen gusto querido Willy Crook ❤️ pic.twitter.com/YJaRYFNB0x — ERICA GARCIA (@ericagarcia11) June 27, 2021



En tanto, el Inamu expresó en un comunicado: “Lamentamos el fallecimiento de Willy Crook. Querido y respetado por su sensibilidad como músico, su carismática personalidad e historia en los escenarios, se ganó el cariño del público y la actividad musical. Desde el Inamu enviamos nuestras condolencias a su familia y afectos”.

Entre los amigos y colegas del músico que transmitieron su dolor se cuenta Dante Spinetta, quién a través de las redes compartió una foto donde se ve al saxofonista abrazado a James Brown junto a un mensaje que dice : “QEPD Willy Crook querido ”.

QEPD Willy Crook Querido ����❤️ pic.twitter.com/L5Lqn8i4Zg — El Dante (@dantespinetta) June 27, 2021

El cantautor Ariel Prat recordó: “Compartimos zapadas en sintonía genial con su energía singular. Nos reímos también bastante. Me cuesta pensarlo que ya no esté presente. Duele. Adiós Willy Crook querido”.

Compartimos zapadas en sintonía genial con su energía singular. Nos reímos también bastante. Me cuesta pensarlo que ya no esté presente. Duele. Adiós Willy Crook querido���� — @prat_ariel (@prat_ariel) June 27, 2021

Y la baterista, cantante y compositora Andrea Álvarez también se sumó a la despedida con conmovedoras palabras: “La tristeza es infinita y ya no nos queda lugar para nada. Willy Crook descansá en paz” . La tristeza es infinita y ya no nos queda lugar para nada. #WillyCrook descansa en paz . https://t.co/zV8ejpI68D — Andrea Julia Alvarez �� (@AndreaAlvarezAA) June 27, 2021



Los Super Ratones se despidieron con un sentido mensaje: “Tristeza enorme por la partida de Willy Crook. Un abrazo a su familia y amigos. Buen viaje, Willy”.

Tristeza enorme por la partida de Willy Crook. Un abrazo a su familia y amigos. Buen viaje, Willy — super ratones (@superatones) June 27, 2021

La cantante y compositora Paula Maffia se hizo eco de la noticia y escribió: “Mi educación musical adulta comenzó a los 15 yendo a ver fanáticamente a Willy Crook a todos lados y estudiando sus discos al son de un porro. Gracias Willy. A rodar por las rutas celestes”.

Mi educación musical adulta comenzó a los 15 yendo a ver fanáticamente a Willy Crook a todos lados y estudiando sus discos al son de un porro. Gracias Willy ❤️ A rodar por las rutas celestes. — Paula Maffia (@PaulaMaffia) June 27, 2021 Por su parte, el empresario Jose Palazzo, creador del Cosquín Rock, también despidió al artista y lo definió como “un genio desprejuiciado y querible”.



Murió Willy Crook, un genio desprejuiciado y querible | Música | La Voz del Interior https://t.co/H95FbusoRa — jose palazzo (@josedpalazzo) June 27, 2021

También 93.7 Radio Nacional Rock despidió al artista en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter: "Lamentamos informar que a los 55 falleció Willy Crook. Envíamos nuestro abrazo a todos sus seres queridos. Buen viaje, Willy. Gracias por la música".

Lamentamos informar que a los 55 falleció Willy Crook. Envíamos nuestro abrazo a todos sus seres queridos. Buen viaje, Willy. Gracias por la música. pic.twitter.com/Moe0X1ECYG — 93.7 Nacional Rock (@NacionalRock937) June 27, 2021

El año pasado terminaba con tu presencia en la última emisión 2020 de La Hora Líquida y una charla hermosa con @gillespiok



¡Te vamos a extrañar, Willy! ¡Gracias por la música! https://t.co/RjoelIBN7o — 93.7 Nacional Rock (@NacionalRock937) June 27, 2021





La Rock & Pop publicó: "A los 55 años falleció #WillyCrook, legendario saxofonista del rock nacional y ex integrante de los Redondos. Nuestras condolencias a su familia y amigos".

A los 55 años falleció #WillyCrook, legendario saxofonista del rock nacional y ex integrante de los Redondos.

Nuestras condolencias a su familia y amigos. #fmRockAndPop pic.twitter.com/swhI7MEGAz — Rock & Pop (@fmrockandpop) June 27, 2021

Así las cosas, el Ministerio de Cultura de la Nación lamentó la muerte del músico Willy Crook, al que definió como “legendario saxofonista, referente del funk y del soul en nuestro país. Con una gran trayectoria, que inició en 1982 junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es una enorme tristeza esta pérdida para la música argentina”.

Lamentamos la muerte del músico Willy Crook, legendario saxofonista, referente del funk y del soul en nuestro país.

Con una gran trayectoria, que inició en 1982 junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Es una enorme tristeza esta pérdida para la música argentina. pic.twitter.com/lyrFv89BzI — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) June 27, 2021



“Gracias por tanto y buen viaje”, escribió en las redes Juliana di Tullio, directora del Banco Provincia.

Gracias por tanto y buen viaje. #WillyCrook ������������������������ pic.twitter.com/k2YKmyw7ph — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 27, 2021



La historietista Maitena Aboitiz, más conocida como Maitena, escribió: "Willy Crook destapó los oídos de muchxs gracias a su groove único y le dio un sonido enaltecedor a una época donde pocxs aportaban belleza. Su aporte al Funk argentino es fundamenta".