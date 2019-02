Maximiliano Conca, quien sufrió un infarto hace una semana en Chile, dejó este domingo el hospital Centro de Salud de Tucumán, donde estaba internado luego de su traslado a la provincia, porque se sintió "abrumado por los medios".

Horas después de llegar desde el país trasandino en un avión sanitario contratado por el gobierno provincial, decidió irse por su cuenta, sin tener el alta médica, según confirmó el Ministerio de Salud.

Las autoridades del nosocomio explicaron que no pueden obligarlo a que permanezca internado debido a que "es una persona mayor de edad y está lúcido".



El paciente se encuentra actualmente en el Centro Privado de Cardiología y durante esta jornada, hizo pública una carta donde agradeció al gobernador Juan Manzur y a los funcionarios del área de Salud que organizaron su traslado.



"Soy un ciudadano común y de perfil bajo, que jamás tuve conocimiento de la magnitud de esta situación hasta cuando llegué a mi amada provincia", explicó Conca.



También destacó que de parte del personal del hospital Centro de Salud "tuve un trato magnífico", pero admitió que "me sentí abrumado por los medios y las fotos que se difundieron sin mi autorización".



En el escrito, les pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo que le "permitan realizar trabajos ad honorem a fin de poder cubrir los gastos (hasta el último centavo) de mi traslado a la provincia".



El arquitecto de 40 años se encontraba de vacaciones en la localidad chilena de Viña del Mar, cuando sufrió un infarto. Sus familiares solicitaron la ayuda oficial porque no podían afrontar los gastos de su traslado ni seguir pagando su internación, que ascendió hasta 650000 pesos de gastos, ya que no había contratado un seguro de viajero.